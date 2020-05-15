"Нафтогаз" передав лікарням засоби захисту та медобладнання

Група Нафтогаз продовжує допомагати боротися з коронорірусом.

Життєво необхідний вантаж медичного обладнання та засобів захисту, доставлений черговим бортом з Китаю, передано українським лікарням.

Нам вдалося домовитися про постачання в досить короткий термін партії загальною вартістю приблизно в пів мільярда гривень. 2 літаки цієї партії вже прибули в Україну. Перший – борт Антей, другий – Мрія,

– сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

У Харкові засоби захисту та медобладнання передадуть трьом десяткам закладів. Загалом, "Нафтогаз" надасть підтримку 121 лікарні України.

"Підприємством, разом із президентом України, прийнято рішення про оперативну закупівлю засобів індивідуального захисту для лікарів, для громад, а також певного переліку медичного обладнання", – розповів заступник директора філії "Шебелинкагазвидобування" Андрій Богданов.

Два апарати ультразвукової діагностики, понад 23 тисячі захисних костюмів і рентген-апарат отримала Харківська обласна інфекційна лікарня від "Укргазвидобування", що входить до Групи Нафтогаз. Вартість закупленого складає понад 18 мільйонів гривень.

Ця допомога нам вкрай необхідна. Ми сьогодні отримали пересувний рентген-апарат, який буде встановлено у відділенні реанімації. У нас він також там є, але це більш сучасний. Він буде нам допомагати в діагностиці,

– розповів директор Харківської обласної інфекційної лікарні Павло Нартов.

У Харкові хворих на коронавірус приймає лікарня №13, яка також отримала допомогу від газовиків. Готуються до боротьби з інфекцією і в Мереф'янській районній лікарні.

"З сьогоднішнього дня все це буде задіяно. І з сьогоднішнього дня і монітори будуть працювати, зараз налаштуємо в реанімаційному відділенні. І всі халати будуть роздані по відділенням, щоб ми знали точно, що в нас є запаси, які збережуть нам життя і здоров'я", – поділився гендиректор Мереф’янської центральної лікарні Віктор Чверерда.

Допомозі від газовиків на Полтавщині радіють медики. Загалом в регіоні благодійну підтримку від "Нафтогазу" отримають 16 лікарень.

І засоби індивідуального захисту, і медтехніка – це все, що допоможе нам, щоб ми добре вийшли з цієї ситуації, яка склалась в усьому світі,

– сказав головний лікар Машівської ЦРЛ Герман Краєвський.

Третій борт прибуде в Україну до кінця місяця. Загалом, завдяки компанії "Нафтогаз", обласним, міським і районним лікарням передадуть понад 200 тонн благодійного вантажу.