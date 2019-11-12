"Нафтогаз" арештував рахунки компанії, яка випустила облігації для "Газпрому"

"Нафтогаз" домігся арешту рахунків компанії, яка випускала на азійських ринках євробонди "Газпрому".

Арешт наклали для виконання рішень Стокгольмського арбітражу, в межах якого "Газпром" винен "Нафтогазу" майже 3 мільярди доларів, пише "Інтерфакс-Україна".

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Суд наклав арешт на компанію GazAsia Capital S.A. Вона раніше випускала євробонди "Газпрому" у японських єнах.

Що таке євробонди?Єврооблігації (інша назва – "євробонди") – облігації, випущені в валюті, що є іноземною для емітента (як правило), що розміщуються за допомогою міжнародного синдикату андеррайтерів серед зарубіжних інвесторів, для яких дана валюта також, як правило, є іноземною.



В основному позичальниками, що випускають євробонди, виступають уряди, корпорації, міжнародні організації, зацікавлені в одержанні коштів на тривалий термін (від 7 до 40 років). Розміщуються євробонди інвестиційними та комерційними банками. Вони є одним з найнадійніших фінансових інструментів. Тому основними їхніми покупцями є інституційні інвестори: страхові та пенсійні фонди, інвестиційні компанії.

Що відомо про судовий процес з "Газпромом"?

15 лютого 2019 року суд ухвалив заборонити ряду компаній, в тому числі філіям найбільших банків в Люксембурзі і Gaz Capital S.A. (емітент колишньої основної програми євробондів "Газпрому"), здійснювати платежі на користь "Газпрому".

Це рішення зупинило активність "Газпрому" на публічному ринку запозичень до реєстрації нової програми. Невигідні "Газпрому" рішення люксембурзьких судів змусили концерн реєструвати програму бондів в іншій юрисдикції.

Тоді обрали Великобританію, суди якої захистили активи "Газпрому" від позовів "Нафтогазу". Новою SPV стала британська Gaz Finance plc.

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Вже 15 квітня 2019 року "Газпром" звернувся в люксембурзький суд з проханням оскаржити арешт і приєднатися до процесу. Однак суд відхилив кломотання "Газпрому". Слухання апеляції призначено на січень 2020 року.

Зауважимо, що Росія заявила про 2 умови для нового транзитного контракту: Україна має відмовитися від судових позовів (йдеться про 22 мільярди доларів) і поновити закупівлю газу РФ. Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв уже заявив, що не збирається "понять и простить" Росії цю суму. Натомість у Кремлі всі позови України називають "абсурдними".

Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом": що треба знати

22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.

Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку і транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.

Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.

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