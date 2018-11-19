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      "Нафтогаз" готовий виділити гроші для монетизації субсидій, – Коболєв

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      "Нафтогаз" готовий виділити гроші для монетизації субсидій,
      "Нафтогаз" готовий виділити гроші для монетизації субсидій, / Фото з відкритих джерел

      Монетизація субсидій є визначальною для ефективної реформи енегросектору. НАК "Нафтогаз України" готовий виділяти кошти для її здійснення.

      Про це заявив голова держкомпанії Андрій Коболєв написав на ІІІ Українському нафтогазовому енергетичному форумі.

      Читайте також: Монетизація субсидій: що це таке та як оформити документи

      Так, Коболєв наголосив, що монетизація субсидій наразі є "ключовим питанням".

      Це безпосередній фактор до економії для споживачів. Нафтогаз готовий давати гроші для монетизації субсидій і допомогти з системою верифікації абонентів,
      – сказав він.

      Голова "Нафтогазу" також додав, що немає проблем з персональними даними – для проведеннчя процедури не потрібні прізвища, лише номер облікового приладу.

      Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що механізм повної монетизації субсидій запрацює з 1 січня 2019 року.

      Що таке "монетизація субсидій"?
      Мова йде про перетворення процесу надання пільг у формі "знижки" на оплату комунальних послуг громадянам на процес виплати "живими" грошима за зекономлені ресурси – тобто газ, електроенергію тощо. Економія рахуватиметься за показниками, які перевищують норми споживання. Споживачу доведеться сплачувати повну вартість комунальних послуг уже фактично з "своєї кишені" – адже кошти від держави надходитимуть на спеціальний рахунок, призначений тільки для сплати комунальних послуг, і раз на рік, за умови відсутності заборгованостей, залишок коштів можна буде зняти з рахунку і витратити на власний розсуд.

      Теги: Новини України Новини політики Гроші Нафтогаз Опалювальний сезон комунальні послуги Енергетика Субсидії
      Джерело: 24 Канал
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