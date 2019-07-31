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      "Нафтогаз" хоче стягнути з Росії понад 5 мільярдів доларів за конфісковані у Криму активи

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      "Нафтогаз"
      "Нафтогаз" / 5 канал

      "Нафтогаз" хоче отримати 5,2 мільярда доларів збитків за активи в Криму, що були втрачені внаслідок російської агресії. Позов подали до Гаазького трибуналу, а вирок чекають до кінця 2020 року.

      Гаазький трибунал вже визнав, що Росія порушила угоду про взаємний захист інвестицій щодо "Нафтогазу", коли вилучила всі активи компанії в анексованому Криму, повідомляє прес-служба компанії. 

      До теми: Росія запропонувала Україні мирову угоду з "Газпромом" та нагадала про транзит

      "Нафтогаз" володів найціннішими енергетичними активами у Криму і був однією з основних мішеней Російської Федерації, коли та конфісковувала українські активи після незаконного вторгнення та окупації півострова у 2014 році,
      – зауважили в "Нафтогазі". 

      Тепер розгляд справи відбуватиметься у два етапи. На другому з них буде винесене остаточне рішення щодо стягнення збитків. Арбітраж проти незаконних дій РФ ініціювали на підставі порушення угоди між Росією та Україною про взаємний захист інвестицій.

      Згідно з угодою про взаємний захист інвестицій, Україна та Росія мають гарантувати один одному безумовний правовий захист інвестицій. Що найголовніше, будь-які активи не можуть бути вилучені. Таке допускають лише в окремих випадках та за умови надання адекватної компенсації, яка має відповідати вартості активу +1%. 

      Чи є сенс позиватись до суду за компенсацією від РФ?З подібним позовом на втрату активів у Криму вже звертався "Ощадбанк". Внаслідок дій Росії "Ощадбанк" втратив майно в Криму на 1,3 мільярда доларів. Арбітражний суд Парижу повністю схвалив вимогу української компанії на стягнення збитків, а Київський апеляційний суд погодив це рішення.

      І хоча у Мін'юсті РФ не визнали рішення суду та відмовились сплачувати компенсацію, гроші можна стягнути примусово шляхом стягнення збитків з активів Росії, привласнення виданих Росією кредитів та стягнення грошей з російських компаній, що працюють на території інших країн. Детальніше про це читайте тут.

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      Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Суд Україна – Росія Гаазький трибунал Україна – Росія Анексія Криму Окуповані території
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