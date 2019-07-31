"Нафтогаз" хоче стягнути з Росії понад 5 мільярдів доларів за конфісковані у Криму активи

"Нафтогаз" хоче отримати 5,2 мільярда доларів збитків за активи в Криму, що були втрачені внаслідок російської агресії. Позов подали до Гаазького трибуналу, а вирок чекають до кінця 2020 року.

Гаазький трибунал вже визнав, що Росія порушила угоду про взаємний захист інвестицій щодо "Нафтогазу", коли вилучила всі активи компанії в анексованому Криму, повідомляє прес-служба компанії.

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"Нафтогаз" володів найціннішими енергетичними активами у Криму і був однією з основних мішеней Російської Федерації, коли та конфісковувала українські активи після незаконного вторгнення та окупації півострова у 2014 році,

– зауважили в "Нафтогазі".

Тепер розгляд справи відбуватиметься у два етапи. На другому з них буде винесене остаточне рішення щодо стягнення збитків. Арбітраж проти незаконних дій РФ ініціювали на підставі порушення угоди між Росією та Україною про взаємний захист інвестицій.

Згідно з угодою про взаємний захист інвестицій, Україна та Росія мають гарантувати один одному безумовний правовий захист інвестицій. Що найголовніше, будь-які активи не можуть бути вилучені. Таке допускають лише в окремих випадках та за умови надання адекватної компенсації, яка має відповідати вартості активу +1%.

Чи є сенс позиватись до суду за компенсацією від РФ?З подібним позовом на втрату активів у Криму вже звертався "Ощадбанк". Внаслідок дій Росії "Ощадбанк" втратив майно в Криму на 1,3 мільярда доларів. Арбітражний суд Парижу повністю схвалив вимогу української компанії на стягнення збитків, а Київський апеляційний суд погодив це рішення.



І хоча у Мін'юсті РФ не визнали рішення суду та відмовились сплачувати компенсацію, гроші можна стягнути примусово шляхом стягнення збитків з активів Росії, привласнення виданих Росією кредитів та стягнення грошей з російських компаній, що працюють на території інших країн. Детальніше про це читайте тут.