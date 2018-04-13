"Нафтогаз" хоче відсудити у "Газпрому" ще 15 мільярдів доларів

НАК "Нафтогаз України" оцінює можливий обсяг компенсації від перегляду тарифу на транзит газу по території України за контрактом з російською компанією "Газпром" в сумі до 15 мільярдів доларів.

Відповідні дані наведені у листі голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на адресу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, повідомляють "Українські новини".

"Навіть у разі незгоди на перегляд тарифу з боку "Газпрому" право на перегляд дає можливість у порядку арбітражного провадження звернутися за компенсацією від "Газпрому" через сплату російською компанією у 2018-2019 роках чинного тарифу, що не повністю покриває всі видатки, пов'язані із транзитом газу. Крім того, у разі відсутності транзиту після 2019 року перегляд тарифу дозволяє вимагати за це компенсацію - зокрема, вимагати від іншої сторони контракту компенсацію видатків, пов'язаних з економічним знецінюванням вкладеного капіталу, тобто втраченої вартості транзитних активів. За оцінкою компанії право на перегляд тарифу в цілому може дозволити компанії одержати додаткову компенсацію в розмірі до 15 млрд доларів", – сказано в листі.

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Коболев також зазначив, що спір за тарифною ставкою також може стати істотним економічним стимулом для "Газпрому" продовжувати транзит і після 2019 року.

Зазначається, що "Нафтогаз" уже зробив подання про перегляд тарифу на послуги транзиту газу українською газотранспортною системою для "Газпрому", тобто почав процедуру, яка вимагається контрактом.