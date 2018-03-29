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"Нафтогаз" може почати стягнення боргу з "Газпрому" вже у квітні

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"Нафтогаз" може почати стягнення боргу з "Газпрому" вже у квітні / Фото з вільних мереж

НАК "Нафтогаз України" вже у квітні може почати процес стягнення з російського газового монополіста "Газпрому" боргу в сумі 2,6 мільярда доларів на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це розповів комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"(Процес звернення до судів) може початися найближчим часом, вже у квітні. Ми попередили їх", – сказав Вітренко.

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За словами комерційного директора "Нафтогазу", процес стягнення може тривати до півроку. Водночас "Нафтогаз" розраховує на сумлінне виконання "Газпромом" рішення арбітражу вже найближчим часом.

При цьому Вітренко уточнив, що "Газпром" поки що не подав апеляцію на рішення арбітражу щодо транзитної угоди.

"З юридичного погляду, навіть якщо б вони вже подали апеляцію, вона не зупиняє виконання рішення арбітражного трибуналу. Тобто вони повинні заплатити нам ці гроші, а потім чекати півтора року, поки їх апеляція буде розглянута і прийнято відповідне рішення", – розповів комерційний директор "Нафтогазу".

Зокрема, він не виключив можливість арешту газу російської компанії в підземних сховищах Європи або акцій оператора "Північний потік" у швейцарському суді для стягнення боргу.

Нагадаємо, "Газпром" відмовився виконати рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.

Теги: Новини України Україна – Росія Нафтогаз Газпром Газовий конфлікт Гроші
Джерело: 24 Канал
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