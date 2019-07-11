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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      "Нафтогаз" під час зустрічі з Зеленським знизив ціни для населення

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      "Нафтогаз" знизив ціни на газ для населення на 10,4% у липні
      "Нафтогаз" знизив ціни на газ для населення на 10,4% у липні / Depositphotos

      Нафтогаз" ухвалив рішення про зниження цін на газ для населення у липні 2019 року на 10,4%. Водночас у президента наголошують, що це не суперечить співпраці з МВФ.

      Відповідне рішення підписав голова газового дивізіону Нафтогазу Андрій Фаворов під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє прес-служба Офісу президента.

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      Фаворов пояснив таке рішення зростанням пропозиції російського і американського скрапленого палива на європейському ринку, що сприяє зниженню оптових цін.

      У липні ми знизимо ціну для населення на 10,4%,
      – повідомив Фаворов, підписуючи розпорядження.

      Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус зазначив, що сумарне зменшення ціни газу за травень-липень буде становити близько 21%.

      У той же час нова ціна газу на липень в повідомленні не вказана. 

      В Офісі президента запевнили, що зниження цін на газ для населення у липні не суперечить програмі про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, оскільки спричинене ринковими чинниками.

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      Водночас уряд нагадав "Нафтогазу", що за газ українці у липні мають платити менше. Відповідно ціни можуть знизити до рівня 4,9 гривні за 1 кубометр. Це буде на 65 копійок менше, ніж ціна  5,6 гривні у червні.

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      Теги: Новини політики Новини України Тарифи на газ Тарифи Комунальні послуги Володимир Зеленський Газ Нафтогаз
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