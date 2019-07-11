"Нафтогаз" під час зустрічі з Зеленським знизив ціни для населення

Нафтогаз" ухвалив рішення про зниження цін на газ для населення у липні 2019 року на 10,4%. Водночас у президента наголошують, що це не суперечить співпраці з МВФ.

Відповідне рішення підписав голова газового дивізіону Нафтогазу Андрій Фаворов під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Важливо: Суд визнав підвищення тарифів на газ у 2016 незаконним: як це вплине на українців

Фаворов пояснив таке рішення зростанням пропозиції російського і американського скрапленого палива на європейському ринку, що сприяє зниженню оптових цін.

У липні ми знизимо ціну для населення на 10,4%,

– повідомив Фаворов, підписуючи розпорядження.

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус зазначив, що сумарне зменшення ціни газу за травень-липень буде становити близько 21%.

У той же час нова ціна газу на липень в повідомленні не вказана.

В Офісі президента запевнили, що зниження цін на газ для населення у липні не суперечить програмі про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, оскільки спричинене ринковими чинниками.

Дізнайтеся, які тарифи на комуналку будуть після виборів: програми партій, які йдуть у Раду

Водночас уряд нагадав "Нафтогазу", що за газ українці у липні мають платити менше. Відповідно ціни можуть знизити до рівня 4,9 гривні за 1 кубометр. Це буде на 65 копійок менше, ніж ціна 5,6 гривні у червні.