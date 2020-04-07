"Нафтогаз" підготував нові претензії до російського "Газпрому" на 17 мільярдів доларів

У "Нафтогазі" підготували нові вимоги до російського "Газпрому" на 17,3 мільярда доларів. Наразі пропозиції передали на узгодження до Наглядової Ради "Нафтогазу".

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко у фейсбуці написав, що його команда чітко сформулювала претензії. Жодних деталей Вітренко не уточнив.

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У разі погодження – попереду також багато роботи,

– зазначив він.

Зауважимо, що після розгляду претензій Наглядовою Радою, вимоги можуть передати до суду.

У лютому Юрій Вітренко повідомляв, що "Нафтогаз" готує нові судові спори з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Вони стосуватимуться боргів компанії "Росукренерго". Вона свого часу була посередником у відносинах між "Газпромом" та "Нафтогазом". Більше – читайте тут.

Раніше російська компанія виплатила українській 2,9 мільярда доларів через досягнення домовленостей щодо нового контракту.

Виплату передбачало рішення Стокгольмського арбітражу. У відповідь "Нафтогаз" відмовився від позовів до "Газпрому" на суму 12,2 мільярда доларів.

Що відомо про контракт України та Росії щодо газу?30 грудня 2019 року "Нафтогаз" та "Газпром" підписали нову транспортну угоду, яка забезпечує транзит газу через Україну ще на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років.



1 січня Оператор ГТС України повідомив про початок транзиту російського газу згідно з новим контрактом. Мінімальний гарантований транзит – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів – у наступні чотири.