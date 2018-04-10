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"Нафтогаз" почав підготовку до примусового стягнення з "Газпрому" 2,6 мільярдів доларів

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"Нафтогаз" планує з "Газпрому" 2,6 мільярда доларів / Радіо Свобода

Через відмову "Газпрому" виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, НАК "Нафтогаз України" почав підготовку до примусового стягнення з російської компанії 2,6 мільярда доларів.

Про це з посиланням на прес-службу української компанії повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми почали роботу для примусового стягнення. Юристи готують необхідні документи", – відзначили у компанії.

Читайте також: У "Нафтогазі" сповістили, що чекає на "Газпром" через небажання платити

Крім того, в "Нафтогазі" повідомили, що компанія готує новий позов проти "Газпрому" з вимогою компенсувати збитки, завдані невиконанням рішень арбітражу з боку російської компанії.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

У "Газпромі" своєю чергою висловили незгоду з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Нафтогаз Газпром
Джерело: 24 Канал
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