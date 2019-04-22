"Нафтогаз" погодився зменшити ціну на газ із травня

НАК "Нафтогаз" погодився на умови Кабінету міністрів України щодо врегулювання ціни на газ. Відповідно, з 1 травня населення платитиме менші тарифи – 8,25 гривень за кубометр.

Таку ціну узгодили у понеділок, 22 квітня, на нараді прем’єр-міністр Володимир Гройсман та голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає прес-служба відомства.

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Узгоджений між Кабміном і "Нафтогазом" механізм дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу, а й зменшити ціну.

Що передбачає механізм?Передбачається, що якщо ринкова ціна газу для населення є нижчою за встановлену Кабміном, то ціна на газ відповідно знизиться. Якщо ж ринкова ціна для промисловості зросте понад визначений урядом рівень, то ціна для населення залишиться на цьому рівні.

"Нафтогаз", маніпулюючи певними речами, збирався підняти ціну на газ. Тепер цього не відбудеться. І це заслуга Гройсмана. Як це сталося? Ціна на газ в Європі падає і це дозволило уникнути підняття ціни на газ у травні,

– розповів нардеп від БПП Вадим Денисенко.

Нагадаємо, Кабмін у листопаді минулого року підвищив ціну на газ для населення до 8,55 гривень за кубічний метр.

Нагадаємо, 17 квітня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поставив ультиматум очільнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву – якщо він не знизить вартість газу до 24 квітня, то може забути про свою посаду.

Протягом травня поточного року зміни будуть внесені для чинних договорів на продаж газу між "Нафтогазом" та всіма контрагентами, які купують газ відповідно до вимог "Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу".