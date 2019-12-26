"Нафтогаз" повинен всього за добу сплатити до держбюджету 8,5 мільярда гривень

Кабінет Міністрів України зобов'язав "Нафтогаз" сплатити 8,5 мільярда гривень до державного бюджету. Цікаво, що розпорядження з підписом прем'єра Олексія Гончарука датується 26 грудня, а усю суму НАК "Нафтогаз" має сплатити не пізніше 27 грудня.

Усі кошти "Нафтогаз" має сплатити у рахунок прибутків, отриманих від своєї діяльності у 2019 році, зазначається в указі на сайті Кабміну.

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Акціонерне товариство НАК "Нафтогаз України" не пізніше 27 грудня 2019 року повинне спрямувати частину чистого прибутку за дев'ять місяців 2019 року у сумі 8,5 мільярда гривень на виплату дивідендів до державного бюджету,

– наголошується в указі.

Чому "Нафтогаз" має сплатити таку величезну суму держбюджету?Група "Нафтогаз України" є найбільшою національною компанією України. Оскільки компанія є національною, свій чистий прибуток вона сплачує державі.



Саме "Нафтогаз" є найбільшим платником податків в Україні. Лише протягом 2018 року "Нафтогаз" сплатив до держбюджету 137 мільярдів гривень податків та дивідендів, що склало близько 15% загальних надходжень бюджету.