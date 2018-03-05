"Нафтогаз" проти "Газпрому": до чого призведе "війна" газових компаній

Чи доплатить "Газпром" 2,56 млрд доларів "Нафтогазу" за результатами двох арбітражних суперечок? Як вплинули емоційні заяви наших політиків на ситуацію? Чому перспективи транзиту російського газу територією України майже нульові?

Відповіді давали експерти на прес-конференції в агентстві Голос.ua

Чи перерахує "Газпром" компенсацію?

У Росії вважають рішення суду несправедливим. Мовляв, європейські споживачі просто почали менше закупляти газу. На думку юриста Ростислава Кравця, апеляційний вердикт отримаємо вкінці літа.



Ростислав Кравець: Апеляційний вердикт буде до кінця літа

"Газпром" матиме півроку, щоб виконати рішення арбітражу добровільно. Цей час використають для взаємних звинувачень і висунення додаткових вимог. Тяганина триватиме не менше півтора року. Все залежить від бажання української влади вирішити питання, а не зробити видимість вирішення, переконаний Кравець.

Не треба забувати про зустрічні вимоги. Росія може зажадати стягнути з України так звані "3 мільярди Януковича". Тому невідомо, хто виграв і куди гроші направлять: чи на погашення давніх боргів, чи їх дійсно повернуть Україні. На нас чекає багато політичних сенсацій,

– додав експерт.

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На думку голови центру аналізу і стратегій Ігоря Чаленка, Росія погасить заборгованість подальшими знижками на транзитні послуги.

Отримати чек від "Газпрому" – перемога для нашої влади. Звісно, це було б подарунком. Але, очевидно, Росія його не зробить,

– вважає Чаленко.

Голосні заяви українських політиків – червона шмата для Росії

Рішення могло б бути виключно юридичним і технічним, якби не політичний розголос, вважає політолог Володимир Воля.

"Наші високопосадовці коментували рішення арбітражу як перемогу над Росією. Це спровокувало емоційну реакцію Путіна. Якби справа була без апеляцій, то тривала б всього кілька місяців. Тепер не варто чекати швидкого вирішення ситуації, адже зачепили важливі аспекти для іміджу Росії", – пояснює експерт.

Як наслідок – зниження тиску поставок газу і повернення передплати за березень. Відтак, нинішній дефіцит блакитного палива цілком прогнозований, переконаний експерт з питань енергетики Валентин Землянський.



Землянський: Нинішній дефіцит – цілком прогнозований

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Чому дії "Нафтогазу" некомпетентні?

На думку Валентина Землянського, корінь проблеми – некомпетентність керівництва НАК "Нафтогаз". Просити населення знизити температуру опалення в будинках на 1-2 градуси – нечувано. Адже, за його словами, дефіцит можна було покрити зупинкою кількох промислових підприємств.

"Під час першої чи другої газової війни ніхто зі споживачів не постраждав. Населення і бюджетні організації забезпечувались газом і теплом у повному об'ємі. Уперше за час існування незалежної України чуємо, мовляв, почнімо економити, зупинімо навчальний процес, бо газу нам не вистачає, бо "Газпром" – "кака", – каже експерт.

Знаєте, це підліткова поведінка, а не позиція керівників: "Дядя Вова нас піском обсипав. Тьотя Меркель, допоможіть". У "Нафтогазу" і "Газпром" винен, і теплокомуненерго, і Кабмін. Ситуація абсурдна на сьогоднішній день!

– обурюється Землянський.

Відтак кадрові зміни в українській газовій компанії невідворотні.

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Чи бути українському транзиту?

Ігор Чаленко не сумнівається, що нинішня історія з транзитом спрямована не на внутрішнього споживача як в Росії, так і в Україні, а на європейських партнерів. І, звісно, без маніпуляцій не обійдеться.



Ігор Чаленко про загрози для українського транзиту

"Посиленням будівництва морського газопроводу "Північний потік" в обхід України хочуть показати, що недовгий паритет в газових стосунках між Україною та Росією порушений. Тому через політичну нестабільність переводитимуть додаткові обсяги транзиту газу у Європу іншими способами", – коментує експерт.

Будівництво "Північного потоку" закінчать вже за рік, прогнозує політолог Воля. Перспективи транзиту російського газу по українській території не туманні, а нульові. Контракт на поставку діятиме до 9 січня 2020 року. А тоді про український транзит можна забути.

Це гра у відволікання уваги. На жаль, наші дипломати або того не розуміють, або думають, що Європа допоможе. Коли введуть в дію "Північний потік", українського транзиту не буде. На зустрічі з канцлером Австрії Себастьяном Курцем Путін сказав, що газопровід не є політичним інструментом. Але будь-який економічний інструмент може стати політичним. Користуючись ситуацією, Росія намагатиметься швидше добудувати дві нитки турецького потоку, аби вдатися до жорсткіших дій,

– прогнозує політолог.

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