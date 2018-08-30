"Нафтогаз" за три роки отримав з держбюджету понад 200 млрд гривень

За перше півріччя 2018 року НАК "Нафтогаз України" вже отримав з державного бюджету близько 50 млрд грн.

За три роки, що пройшли з початку реформи газового ринку, НАК "Нафтогаз України" отримав з державного бюджету 200,8 млрд грн.

У 2015 році НАК "Нафтогаз України" отримав 17,1 млрд грн у вигляді фінансування субсидій та пільг, плюс 29,7 млрд грн були внесені урядом в статутний фонд компанії. В 2016 році обсяг дотацій "Нафтогазу" з бюджету склав 40 млрд грн, а в 2017 – збільшився в півтора раза – до 64 млрд грн.

За перше півріччя 2018 року НАК "Нафтогаз України" вже отримав з державного бюджету близько 50 млрд грн коштів.

Згідно з дослідженням Світового банку "Розрахунки за житлово-комунальними субсидіями та спеціальними зобов'язаннями суб'єктів ринку природного газу в частині постачання газу населенню та теплопоставним компаніям", цього року кількість субсидованих домогосподарств може досягти 8,5 млн, а сума субсидій зросте до 103 млрд грн і перевищить 10% доходів державного бюджету на 2018 рік.

У результаті реформи ринку газу змінилася форма фінансування НАК "Нафтогаз України" з державного бюджету – якщо в 2014-2015 роках "Нафтогаз" в основному отримував дотації через механізм додаткової емісії в статутний капітал, то з 2016 отримує через компенсацію з бюджету пільг і субсидій по оплаті спожитого населенням газу та послуг опалення.