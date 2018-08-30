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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Нафтогаз" заснував дві дочірні компанії для поставок газу

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Нафтогаз
Нафтогаз / Фото з відкритих джерел

Компанія "Нафтогаз України" зареєструвала дві нові дочірні газопостачальні компанії: Газопостачальна компанія "Нафтогаз тепло" і Газопостачальна компанія "Нафтогаз трейдинг".

Про це передає "Інтерфакс-Україна".

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4 вересня Нацкомісія з держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКУ) повинна розглянути питання видачі цим компаніям ліцензій на постачання природного газу.

Керівниками "теплової" компанії призначений Павло Петченко, "трейдингової" – Віталій Волинець.

На сайтах новостворених компаній повідомляється про їх намір стати трейдерами газу для теплопостачальних підприємств і промислових споживачів відповідно.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". 5 березня голова російської компанії Олексій Міллер заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

Теги: Новини України Нафтогаз
Джерело: 24 Канал
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