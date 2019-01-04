"Нафтогаз" заявив про рекордний видобуток газу

У 2018 році видобуток "Укргазвидобування" досяг рекордного показника річного видобутку за останні 25 років. Так, в Україні за минулий рік вдалося видобути 15,496 мільярдів кубометрів газу.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

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Минулого року річний видобуток газу перевищено на 246 мільйонів кубометрів. Середньодобовий видобуток становив 43,7 мільйона кубометрів, що майже на 1,3 мільйона кубометрів більше за фактичні показники аналогічного періоду 2017 року,

– повідомляє "Нафтогаз".

"Нафтогаз" зазначив, що покращити показники вдалося завдяки тому, що у 2018 кількість операцій з інтенсифікації видобутку (збільшення продуктивності) зросла до 744. Також на рекордні результати вплинуло ефективне використання наявної ресурсної бази вуглеводнів. Тим не менш, більшість родовищ, які дають 95% блакитного палива, виснажені до 87%.

Також у прес-службі додали, що з початку року "Нафтогаз" завершив буріння 69-ти нових свердловин та ввів в експлуатацію 69 нових.

Нагадаємо, що мер Львова Андрій Садовий розповів про перспективи енергетичної незалежності України. Політик зауважив, що основною задачею на наступні п'ять років він вважає вихід на видобуток 32 мільярдів кубічних метрів на рік саме власного газу.