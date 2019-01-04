13:49
4 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ліки для Путіна. Дволикий Бриль-Янус російської журналістики
      Вєсті Кремля
      16:40, 3 січня
      Вєсті.UA. Жир: Повернення джедаїв або Пророцтво про Насірова. Савченко і "золоте руно"
      Вєсті.UA
      18:37, 3 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      "Нафтогаз" заявив про рекордний видобуток газу

      741 Читать новость на русском
      За 2018 рік видобуток "Укргазвидобування" досяг рекордного показника
      За 2018 рік видобуток "Укргазвидобування" досяг рекордного показника / www.radiosvoboda.org

      У 2018 році видобуток "Укргазвидобування" досяг рекордного показника річного видобутку за останні 25 років. Так, в Україні за минулий рік вдалося видобути 15,496 мільярдів кубометрів газу.

      Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

      Читайте також: Чому Україна за чотири роки так і не відмовилась від "газпромівських" стандартів обліку газу
       

      Минулого року річний видобуток газу перевищено на 246 мільйонів кубометрів. Середньодобовий видобуток становив 43,7 мільйона кубометрів, що майже на 1,3 мільйона кубометрів більше за фактичні показники аналогічного періоду 2017 року,
      – повідомляє "Нафтогаз".

      "Нафтогаз" зазначив, що покращити показники вдалося завдяки тому, що у 2018  кількість операцій з інтенсифікації видобутку (збільшення продуктивності) зросла до 744. Також на рекордні результати вплинуло ефективне використання наявної ресурсної бази вуглеводнів. Тим не менш, більшість родовищ, які дають 95% блакитного палива, виснажені до 87%. 

      Також у прес-службі додали, що з початку року "Нафтогаз" завершив буріння 69-ти нових свердловин та ввів в експлуатацію 69 нових.

      Нагадаємо, що мер Львова Андрій Садовий розповів про перспективи енергетичної незалежності України. Політик зауважив, що основною задачею на наступні п'ять років він вважає вихід на видобуток 32 мільярдів кубічних метрів на рік саме власного газу. 

      Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Газ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Конкуренция мифов: почему Украина и Россия враждуют между собой
      сьогодні , 13:30 Конкуренция мифов: почему Украина и Россия враждуют между собой
      Павло Казарін 178
      Леонтович-ґейт: чи буде щасливий фінал в історії про нищення будинку легендарного композитора?
      сьогодні , 12:01 Леонтович-ґейт: чи буде щасливий фінал в історії про нищення будинку легендарного композитора?
      Наталія Заболотна 246
      Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      сьогодні , 11:00 Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      Найкращі українські книжки 2018 року, які ніколи не пізно прочитати
      сьогодні , 11:03 Найкращі українські книжки 2018 року, які ніколи не пізно прочитати
      Євгенія Мазур 791
      Куди вкласти гроші, щоб не прогадати
      сьогодні , 10:02 Куди вкласти гроші, щоб не прогадати
      Ірина Поліщук 1674
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Президент запросив ОБСЄ проконтролювати дотримання режиму припинення вогню
       15 лютого 2015 , 00:37
      Дніпропетровськ: В урну вкинули пачку бюлетенів (Відео)
       28 жовтня 2012 , 20:18 5
      Стало відомо, хто покаже матч за Суперкубок УЄФА в Україні
       14 серпня 2018 , 16:43
      Три богатирі: Зінченко зустрівся з Усиком і Ломаченком у Манчестері – фото дня
       24 вересня 2018 , 18:18
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук