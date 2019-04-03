"Нафтогаз" знизив ціну на газ: за квітень вже будуть нові платіжки

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, згідно з яким НАК "Нафтогаз-України" зобов'язаний з 1 квітня продавати населенню газ дешевше, ніж 8,55 гривень за кубометр. Вже за кілька годин постанову почали виконувати, встановивши ціну на газ для споживачів 8,38 гривень. Платіжки з 1 квітня рахуватимуть вже за новими тарифами.

В уряді переконують, що в Україні спостерігатиметься тенденція до зниження цін на газ. Триватиме це до грудня 2019 року. Саме це начебто дає підстави Кабміну робити кроки до зниження ціни на газ для споживачів.

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Своєю ухвалою уряд дає право "Нафтогазу" встановити нову ціну – нижче, ніж 8,55 гривень. Але не вище.

Чим дешевше продавати будуть, тим краще. Думаю, саме настав час прикрутити ціну на газ. Якщо у світі падають ціни на газ, значить, і в Україні мають знижуватися ціни,

– прокоментував прем'єр-міністр Гройсман.

У "Нафтогазі" спочатку заявили, що з документом ще не встигли ознайомитись, оскільки не брали участь у його розробці. Та зазначили, що підтримують ініціативу уряду знизити тарифи. А за кілька годин повідомили, що вже виконали сьогоднішнє доручення прем'єр-міністра і з 1 квітня продають газ населенню за ціною нижче 8,55 гривень – за 8,38 гривень. Також там пояснили, чому не могли піти на зниження ціни раніше: бо були зобов‘язані продавати газ компаніям-постачальникам за ціною, яка зазначена у постанові №867, а вона унеможливлювала продаж газу дешевше або дорожче, ніж 8,55 гривень. За рахунок чого вдалося знизити ціну на газ? Таке рішення в "Нафтогазі" пояснили тим, що в березні його компанії скористалися привабливою ринковою ситуацією і закупили достатні обсяги газу для забезпечення побутових споживачів. Чому тоді не могли знизити ціну раніше, якщо бачили тенденція падіння вартості газу на ринку? Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв ще у березні заявляв про реальну можливість знизити ціну на газ для населення. Однак в Україні цей тариф є регульованим – його встановлює Кабмін, тож "Нафтогаз" не міг встановити ціну нижчою, ніж дозволив уряд. До ухвали від 3 квітня уряд зобов’язував "Нафтогаз" продавати газ споживачам за 8 тисяч 550 гривень за тисячу кубометрів. А промисловість купує газ за ринковою ціною.

Це ж добре, що ціна на газ впала? Не дуже. Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня – це ключова вимога МВФ задля продовження співпраці з Україною та для зміцнення української економіки. Восени 2018 року уряд вирішив, що ціни на газ зростатимуть у 3 етапи. Так, з 1 травня 2019 року ціна на газ для населення мала скласти 9 тисяч 850 гривень за тисячу кубометрів (тобто зрости на 1 тисячу 300 гривень); з 1 січня 2020 року – до 12 тисячі 300 гривень за тисячу кубометрів. Відтак, наступний стрибок цін може бути більш відчутним, а від того і болісним.

Чому об'єктивних передумов для зниження ціни на газ в України немає – читайте у матеріалі 24 каналу.