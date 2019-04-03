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      "Нафтогаз" знизив ціну на газ: за квітень вже будуть нові платіжки

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      Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв
      Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв / depo.ua

      Кабінет Міністрів ухвалив рішення, згідно з яким НАК "Нафтогаз-України" зобов'язаний з 1 квітня продавати населенню газ дешевше, ніж 8,55 гривень за кубометр. Вже за кілька годин постанову почали виконувати, встановивши ціну на газ для споживачів 8,38 гривень. Платіжки з 1 квітня рахуватимуть вже за новими тарифами.

      В уряді переконують, що в Україні спостерігатиметься тенденція до зниження цін на газ. Триватиме це до грудня 2019 року. Саме це начебто дає підстави Кабміну робити кроки до зниження ціни на газ для споживачів. 

      Читайте також: Коли в Україні вимкнуть опалення у 2019 році

      Своєю ухвалою уряд дає право "Нафтогазу" встановити нову ціну – нижче, ніж 8,55 гривень. Але не вище.

      Чим дешевше продавати будуть, тим краще. Думаю, саме настав час прикрутити ціну на газ. Якщо у світі падають ціни на газ, значить, і в Україні мають знижуватися ціни,
      – прокоментував прем'єр-міністр Гройсман. 

      У "Нафтогазі" спочатку заявили, що з документом ще не встигли ознайомитись, оскільки не брали участь у його розробці. Та зазначили, що підтримують ініціативу уряду знизити тарифи. А за кілька годин повідомили, що вже виконали сьогоднішнє доручення прем'єр-міністра і з 1 квітня продають газ населенню за ціною нижче 8,55 гривень – за 8,38 гривень. 

      Також там пояснили, чому не могли піти на зниження ціни раніше: бо були зобов‘язані продавати газ компаніям-постачальникам за ціною, яка зазначена у постанові №867, а вона унеможливлювала продаж газу дешевше або дорожче, ніж 8,55 гривень.

      За рахунок чого вдалося знизити ціну на газ? Таке рішення в "Нафтогазі" пояснили тим, що в березні його компанії скористалися привабливою ринковою ситуацією і закупили достатні обсяги газу для забезпечення побутових споживачів. 

      Чому тоді не могли знизити ціну раніше, якщо бачили тенденція падіння вартості газу на ринку? Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв ще у березні заявляв про реальну можливість знизити ціну на газ для населення. Однак в Україні цей тариф є регульованим – його встановлює Кабмін, тож "Нафтогаз" не міг встановити ціну нижчою, ніж дозволив уряд. До ухвали від 3 квітня уряд зобов’язував "Нафтогаз" продавати газ споживачам за 8 тисяч 550 гривень за тисячу кубометрів. А промисловість купує газ за ринковою ціною.

      Це ж добре, що ціна на газ впала? Не дуже. Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня – це ключова вимога МВФ задля продовження співпраці з Україною та для зміцнення української економіки. Восени 2018 року уряд вирішив, що ціни на газ зростатимуть у 3 етапи. Так, з 1 травня 2019 року ціна на газ для населення мала скласти 9 тисяч 850 гривень за тисячу кубометрів (тобто зрости на 1 тисячу 300 гривень); з 1 січня 2020 року – до 12 тисячі 300 гривень за тисячу кубометрів. Відтак, наступний стрибок цін може бути більш відчутним, а від того і болісним. 

      Чому об'єктивних передумов для зниження ціни на газ в України немає – читайте у матеріалі 24 каналу

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      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Тарифи на газ Тарифи Газ Нафтогаз
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