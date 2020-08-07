У "Нафтогазі" спрогнозували, як розвиватиметься газовий ринок України
Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв спрогнозував, що в найближчі 2-3 роки на українському газовому ринку будуть працювати щонайменше 5 великих компаній-трейдерів. При цьому це позитивно вплине на якість послуг.
Водночас дрібні трейдери можуть зникнути з ринку через неконкурентність, розповів Андрій Коболєв в ефірі одного з телеканалів. Про це пише 24 канал.
Цікаво В Україні запрацював ринок газу: які переваги для населення
Я дійсно з нетерпінням чекаю, що через 2-3 роки на цьому ринку буде працювати 5-7 немаленьких компаній. Кожна з них буде пропонувати якісну й широку лінійку послуг і продуктів,
– підкреслив голова правління "Нафтогазу".
За його словами, одночасно з появою великих компаній дрібніші трейдери, що не зможуть задовольнити потреб клієнта, можуть зникнути з ринку.
"На ринку України досить багато трейдерів. Це непростий бізнес. Він вимагає якісної поставки газу, портфеля поставок, клієнтського сервісу, грошей і капіталу", – пояснив Андрій Коболєв.
Ринок газу в Україні: коротко
- З 1 серпня в Україні запрацював ринок газу для населення. Українці тепер можуть легко змінювати постачальника блакитного палива.
- Чи не найбільша перевага ринку газу для населення – це поява конкуренції. Усі компанії "воюватимуть" за свого клієнта, тому вони намагатимуться запропонувати кращий сервіс.