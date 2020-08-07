Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв спрогнозував, що в найближчі 2-3 роки на українському газовому ринку будуть працювати щонайменше 5 великих компаній-трейдерів. При цьому це позитивно вплине на якість послуг.

Водночас дрібні трейдери можуть зникнути з ринку через неконкурентність, розповів Андрій Коболєв в ефірі одного з телеканалів. Про це пише 24 канал.

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Я дійсно з нетерпінням чекаю, що через 2-3 роки на цьому ринку буде працювати 5-7 немаленьких компаній. Кожна з них буде пропонувати якісну й широку лінійку послуг і продуктів,

– підкреслив голова правління "Нафтогазу".

За його словами, одночасно з появою великих компаній дрібніші трейдери, що не зможуть задовольнити потреб клієнта, можуть зникнути з ринку.

"На ринку України досить багато трейдерів. Це непростий бізнес. Він вимагає якісної поставки газу, портфеля поставок, клієнтського сервісу, грошей і капіталу", – пояснив Андрій Коболєв.

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