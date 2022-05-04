Про санкції розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, що незабаром відзначатимуть День Європи, майбутнє якої зараз пишеться в Україні.

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Санкції введуть проти військових керівників, причетних до воєнних злочинів

По-перше, ми складемо списки високопоставлених військових та інших осіб, які вчинили військові злочини в Бучі. Ми знаємо, хто ви. І ви будете відповідати,

– наголосила очільниця Єврокомісії.

Наступним кроком може стати відключення від системи SWIFT найбільшого російського банку – "Сбербанку", також на такі кроки підуть щодо ще 2 великих банків держави-агресорки.

Каналам-пропагандистам заборонять працювати в ЄС

Євросоюз дасть бій російській пропаганді. Трьом російським телеканалам заборонять здійснювати мовлення в ЄС. Мовиться про ті медіа, які агресивно поширюють брехню Путіна.

ЄС пропонує ембарго на російську нафту

Одним з найбільш очікуваних заходів Євросоюзу стане пропозиція на заборону імпорту російської нафти. Фон дер Ляєн наголосила, що це – поступовий процес.

Давайте зрозуміємо: це буде нелегко, але ми просто повинні над цим працювати. Ми подбаємо про те, щоб купівлю російської нафти поступово згортали,

– додала фон дер Ляєн.