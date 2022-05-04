Про санкції розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, що незабаром відзначатимуть День Європи, майбутнє якої зараз пишеться в Україні.
До теми Співробітники ВПК окупанта скаржаться на низьку зарплату та масові звільнення
Санкції введуть проти військових керівників, причетних до воєнних злочинів
По-перше, ми складемо списки високопоставлених військових та інших осіб, які вчинили військові злочини в Бучі. Ми знаємо, хто ви. І ви будете відповідати,
– наголосила очільниця Єврокомісії.
Наступним кроком може стати відключення від системи SWIFT найбільшого російського банку – "Сбербанку", також на такі кроки підуть щодо ще 2 великих банків держави-агресорки.
Каналам-пропагандистам заборонять працювати в ЄС
Євросоюз дасть бій російській пропаганді. Трьом російським телеканалам заборонять здійснювати мовлення в ЄС. Мовиться про ті медіа, які агресивно поширюють брехню Путіна.
ЄС пропонує ембарго на російську нафту
Одним з найбільш очікуваних заходів Євросоюзу стане пропозиція на заборону імпорту російської нафти. Фон дер Ляєн наголосила, що це – поступовий процес.
Давайте зрозуміємо: це буде нелегко, але ми просто повинні над цим працювати. Ми подбаємо про те, щоб купівлю російської нафти поступово згортали,
– додала фон дер Ляєн.