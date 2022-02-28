Ініціативу висунули у Львівській ОДА 27 лютого. Громадянам пропонують заходити на локації в Росії та змінювати їхні назви на більш відповідні.

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Нагадаємо окупантам, що у нас йде війна, і вони програють,

– акцентували в ЛОДА.

Чим більше звернень буде від користувачів, тим більша ймовірність, що ворог це побачить. Долучитися можуть всі.

Алгоритм роботи

Для початку пропонують змінити назви про 3 об'єкти. Це Кремль, Червона площа і Міноборони окупантів. Зайти і внести зміни можна як з телефонів, так і з комп'ютерів.

Кремль доступний за посиланням. Пропонувати зміну на Палац Степана Бандери.

Червона Площа доступна за посиланням. Змінювати на Русский военный корабль – иди на х*й.

Міністерство оборони окупантів за посиланням. Перейменувати на Груз 200.

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