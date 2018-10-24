Нагадує радянські часи: Вакарчук поскаржився на відмову в оренді приміщення інституту в Харкові

Український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поскаржився, що у Харкові юридичний університет Ярослава Мудрого спершу погодився надати йому приміщення для зустрічі з юристами, проте згодом без пояснення причин ректор передумав.

Про це Вакарчук розповів у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

"29 жовтня в Харкові в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого мала відбутися зустріч з представниками юридичної спільноти і всіма небайдужими на тему статті, яку я написав нещодавно на "Українській правді" про верховенство права", – розповідає у зверненні Вакарчук.

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Він поскаржився, що раптово отримав відмову у наданні приміщення.

Мені це дуже нагадує старі радянські часи, або час незалежності, коли все робилося за вказівкою згори. Особливо дивно отримати таке пояснення від юристів і представників університетів – незалежних і вільних осередків наукової думки. Зустріч все одно відбудеться, ми просто перенесли її в інше місце,

– зазначив музикант.

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