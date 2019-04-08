Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" звільнила із посади членів правління УЗ Михальчука та Бужора

Із УЗ звільнили члена правління, якого пов'язують з Дубневичем.

"Згідно з рішенням наглядової ради від 5 квітня 2019 року звільнено з посади членів правління Сергія Михальчука та Олександра Бужора. Наскільки мені відомо, іншої кандидатури до складу правління не вводилося", – уточнило джерело.

Найімовірніше, в "Укрзалізниці" вирішили почати кадрові чистки людей з негативною репутацією, повідомляє "Економічна правда".

Згідно з даними УЗ, Сергій Михальчук став членом правління УЗ у жовтні 2015 року. Тепер уже екс-члена правління УЗ у ЗМІ пов'язують зі скандально відомими депутатами Верховної Ради Богданом та Ярославом Дубневичами.

Сергій Михальчук у 2009-2011 роках був заступником гендиректора "Укрзалізниці" Михайла Костюка. Останній відомий тим, що запатентував разом з братами Дубневичами рейкові скріплення, за які УЗ щорічно платила мільйони гривень.

Брати Дубневичі донині залишаються одними з головних гравців у сфері закупівель "Укрзалізниці". За даними Громадської організації "Залізниця без корупції", компанія, яку пов'язують з братами, має монополію у сфері поставок рейкових кріплень для УЗ. Схема "чорних" поставок має такий вигляд: є корпорація КРТ, яку контролюють брати Богдан і Ярослав Дубневичі. Кілька разів між УЗ і корпорацією з'являлася компанія-"прокладка", яка і постачала кріплення УЗ. За даними "Залізниці без корупції", у цій справі відкрито 3 кримінальні провадження.

Ще один звільнений член правління УЗ – Олександр Бужор – обіймав посаду з червня 2016 року. Бужор відомий тим, що у 2018 році вирішив приховати зміни свого майнового стану в декларації за 2017 рік. Зокрема, він приховав отримання авансів і другої половини заробітної плати.

У ЗМІ пов'язують Бужора з харківською елітою – раніше Бужор був головним фінансистом Михайла Добкіна та Геннадія Кернеса.

Як відомо, ще в липні "Укрзалізниця" презентувала нову наглядову раду компанії. Тоді ще в.о. голови правління УЗ Євген Кравцов повідомив, що основними завданнями команди стануть завершення процесу корпоратизації та підвищення продуктивності підприємства. Поки УЗ, хоч і із запізненням, але підтверджує свої заяви.