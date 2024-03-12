Вони відповіли на запит журналістів та послались передовсім на часові обмеження. Хоча виконавчий продюсер телеканалу Суспільне Культура Лук'ян Галкін пригадав, що для нагородження фільму про Навального у 2023 році час у скороченій версії знайшли.
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Що відповіли у компанії
У компанії Disney Entertainment заявили, що нагородження фільму "20 днів у Маріуполі" не включили в скорочену міжнародну телеверсію церемонії "Оскар" через часові на обмеження, які передбачає коротка версія шоу на 90 хвилин.
У компанії запевнили, що, мовляв, вибір номінації для скороченої версії обрали заздалегідь, а саме – під час планування декілька тижнів тому.
Втім, зведений підсумок усіх пропущених переможців, у тому числі "20 днів у Маріуполі", до скороченої версії включено,
– запевнили в Disney Entertainment.
Там пояснили, що Суспільному надали ліцензію на показ повної церемонії наживо та альтернативної 90-хвилинної версії.
Компанія заявила, що звернулась до Суспільного щодо того, в якому вигляді "Оскар" транслювали в Україні.
Що відомо про скандал
- Суспільне 12 березня заявило, що нагородження фільму "20 днів у Маріуполі" не включили у скорочену міжнародну телеверсію.
- Суспільне мало транслювати цю версію, проте, отримавши матеріали, команда помітила, що у відео немає нагородження українських документалістів.
- Виконавчий продюсер телеканалу Суспільне Культура Лук'ян Галкін заявив, що потужна промова Мстислава Чернова підкреслила єдність між Україною й світом.
- Галкін зауважив, що торік у скороченій версії знайшли місце для цієї ж номінації, коли там перемогла документальна стрічка про Навального. Також у 2023 році був час у скороченій версії, щоб показати політичний виступ його дружини Юлії Навальної.