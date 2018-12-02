"Нахабна зневага": Пентагон озвучив жорстку позицію щодо агресії Росії в Азовському морі

В американському оборонному відомстві вкотре наголошують – Путіну довіряти не можна. Голова Пентагону Джим Маттіс вважає агресивні дії Кремля в Азовському морі та захоплення українських кораблів зневагою до міжнародного права.

Відповідна заява опублікована на сайті Міністерства оборони США.

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Під час свого вситупу на Форумі національної оборони в Каліфорнії Маттіс наголосив, що Росія вкотре грубо порушила міжнародне право.

Про це також свідчить нахабна зневага та порушення росіянами договору 2003 року з Україною, що дозволив російським та українським кораблям вільно проходити через Керченську протоку, цей договір було нахабно порушено минулими вихідними,

– сказав він.

Міністр оборони США також прокоментував можливу реакцію США на агресину поведінку Росії. За словами Маттіса, Вашингтон має справу "з кимось, кому просто не можна довіряти".

"Це дуже складна ситуація, адже Путін, очевидно, вчиться повільно. Він не визнає, що те, що він робить, створює ворожнече ставлення до його народу. Він фактично змушує НАТО до переозброєння та зміцнення демократичної позиції, єдиної позиції всіх демократій разом",

– наголосив американський міністр.

Окрім того, Маттіс також нагадав про ігнорування Росією Договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності. За його словами, будь-які домовленості у такому разі не можуть бути ефективними, оскільки "в Європі немає нових ракет США, але є нові російські ракети".

До слова, попри попередньо скасовану зустріч саме через ескалацію в Азовському морі президент США Дональд Трамп таки перетнувся на полях саміту "великої двадцятки" із лідером РФ Володимиром Путіним. Путін каже, що пояснив Трампу "своє бачення" агресивних дій Росії в Азовському морі під час неформальної розмови, однак "кожен залишився при своїй думці".

Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.