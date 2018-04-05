"Нахабний" водій таксі у Києві влаштував серйозну аварію: фото
У Києві в ніч на 5 квітня водій таксі на Daewoo порушив правила дорожнього руху та спричинив ДТП.
Про це повідомляє "ДТП Київ".
Таксист, який, ймовірно, був напідпитку, рухаючись по вулиці Драйзера, поїхав прямо і не надав пріоритет в русі Chevrolet, який їхав по головній дорозі.
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В результаті Daewoo протаранив Chevrolet. Обидва автомобілі викинуло на круг.
У результаті аварії постраждав її винуватець, але від госпіталізації чоловік відмовлявся.
Джерело: 24 Канал
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