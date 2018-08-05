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Нахабно збрехала, – у мережі гнівно відреагували на дописи вагітної Регіни Тодоренко

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Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Фото із соцмереж

Українська телеведуча Регіна Тодоренко вже не приховує своєї вагітності. Зірка публікує фото, на яких видно округлий живіт. Однак користувачів мережі розлютило, що майже 2 місяці тому телеведуча з посмішкою доводила, що єдине "дітище", яке вона чекає – це шоу "П'ятниця".

На початку червня в Росії відбулась церемонія вручення премій "Муз-ТВ". На урочисту подію завітала українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка засвітила округлий живіт в пишній сукні. Однак, коли у ЗМІ поширилась інформація про вагітність зірки, а в мережі всі питали про майбутню дитину, вона різко спростувала всі "чутки"

"Друзі, досить розпускати чутки! Відео для тих, у кого є почуття гумору! Шоу "П'ятниця" – це моє дітище. Саме його я виношувала 9 місяців, а то і рік! Дякую моїм адекватним і розумним прихильникам, які хоч не лінуються заглядати в акаунти, які я публікую, і помічають хештеги", – написала Регіна, додавши відео, на якому вона показує, як виглядає вагітною та ні. 

 

Ребята , хватит распускать слухи! Видео для тех, у кого есть чувство юмора!!!! Шоу #ПятницаСРегиной @prtshow - это мое детище, именно его я вынашивала 9 месяцев, а то и год! И наконец-то «МЕНЯ МОЖНО ПОЗДРАВЛЯТЬ» - 29го июня премьера состоится на канале @fridaytv #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница Спасибо моим адекватным и умным фанам, которые хоть не ленятся заглядывать в аккаунты , которые я публикую и замечают хэштеги #29июня #пятницу

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

 

Варто зазначити, що наприкінці відео зірка з насмішкою гладить свій живіт, показуючи, що не вагітна. Саме це розгнівало користувачів мережі, які побачили у цьому "нахабну брехню".

Розбурхує, бо Регіна прямо сказала, що не вагітна. Я думаю, багатьом неприємно, що їм нахабно збрехали (якщо вона насправді вагітна).
– написав один із користувачів мережі. 

У хейтера Регіна Тодоренко попросила дати посилання на свої слова, бо їй "аж цікаво, де вона таке сказала". Та це ще більше обурило людей. 

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"Так відео у вас було, де ви стояли після премії та демонстрували, що не вагітні, коли всім здавалось навпаки", – написав коментатор. 

Ви точно впевнені, що я там заперечую7 Чи все-таки варто бути більш уважними до того, що я кажу, щоб не перекручувати?
– відповіла Регіна Тодоренко. 

Така гра словами телеведучої точно не припала до душі її прихильникам у мережі, адже тисячі людей відчули себе обманутими. Та є й такі, хто щиро радіє за зірку і виправдовує її каверзність у мережі. 

"У відео в платті, про яке тут всі згадували, не було заперечення вагітності. Там Регіна просто поверталась в профіль та анфас і казала: Так вагітна, а так не вагітна". Все решта ви надумали самі, а тепер звинувачуєте в брехні", – захистила Тодоренко одна з прихильниць. На це зірка відповіла їй з подякою. 

 

Теги: LifeStyle Новини України Регіна Тодоренко Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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