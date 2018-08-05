Нахабно збрехала, – у мережі гнівно відреагували на дописи вагітної Регіни Тодоренко

Українська телеведуча Регіна Тодоренко вже не приховує своєї вагітності. Зірка публікує фото, на яких видно округлий живіт. Однак користувачів мережі розлютило, що майже 2 місяці тому телеведуча з посмішкою доводила, що єдине "дітище", яке вона чекає – це шоу "П'ятниця".

На початку червня в Росії відбулась церемонія вручення премій "Муз-ТВ". На урочисту подію завітала українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка засвітила округлий живіт в пишній сукні. Однак, коли у ЗМІ поширилась інформація про вагітність зірки, а в мережі всі питали про майбутню дитину, вона різко спростувала всі "чутки".

"Друзі, досить розпускати чутки! Відео для тих, у кого є почуття гумору! Шоу "П'ятниця" – це моє дітище. Саме його я виношувала 9 місяців, а то і рік! Дякую моїм адекватним і розумним прихильникам, які хоч не лінуються заглядати в акаунти, які я публікую, і помічають хештеги", – написала Регіна, додавши відео, на якому вона показує, як виглядає вагітною та ні.

Варто зазначити, що наприкінці відео зірка з насмішкою гладить свій живіт, показуючи, що не вагітна. Саме це розгнівало користувачів мережі, які побачили у цьому "нахабну брехню".

Розбурхує, бо Регіна прямо сказала, що не вагітна. Я думаю, багатьом неприємно, що їм нахабно збрехали (якщо вона насправді вагітна).

– написав один із користувачів мережі.

У хейтера Регіна Тодоренко попросила дати посилання на свої слова, бо їй "аж цікаво, де вона таке сказала". Та це ще більше обурило людей.

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"Так відео у вас було, де ви стояли після премії та демонстрували, що не вагітні, коли всім здавалось навпаки", – написав коментатор.

Ви точно впевнені, що я там заперечую7 Чи все-таки варто бути більш уважними до того, що я кажу, щоб не перекручувати?

– відповіла Регіна Тодоренко.

Така гра словами телеведучої точно не припала до душі її прихильникам у мережі, адже тисячі людей відчули себе обманутими. Та є й такі, хто щиро радіє за зірку і виправдовує її каверзність у мережі.

"У відео в платті, про яке тут всі згадували, не було заперечення вагітності. Там Регіна просто поверталась в профіль та анфас і казала: Так вагітна, а так не вагітна". Все решта ви надумали самі, а тепер звинувачуєте в брехні", – захистила Тодоренко одна з прихильниць. На це зірка відповіла їй з подякою.