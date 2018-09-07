"Наказала сховатися подалі": у Маріуполі директор школи публічно принизила школярку

У Маріуполі директор школи публічно принизила школярку через її колір волосся на урочистій лінійці з нагоди Дня знань. Вона наказала дівчині "сховатися подалі" та перефарбувати вдома волосся у природний колір.

Про це пише ТСН.

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Директору не сподобалось, що дівчина прийшла на шкільне свято із рожевим волоссям. Мамі учениці педагог пояснила, що її донька порушує якийсь статут школи, якого та ніколи не бачила.

Вона сказала, щоб я за тиждень перефарбувалася з малинового на каштановий, тому що це неприродний колір волосся,

– розповіла школярка Анастасія.

Таке ставлення вчителя до учня викликало в соціальних мережах чималий резонанс, і його назвали "буллінгом". Окрім цього, на випадок звернули увагу юристи.

запевняють, що директор місцевої школи таким вчинком порушила закон.

"Приниження - це, коли дітей ставлять у куток, не випускають в туалет, обговорюють їх зовнішній вигляд та їхні недоліки перед всім класом. У цьому випадку перед всією школою зробили зауваження і поставили на задній ряд. Тут чітке порушення прав дитини", – розповів юрист ГО "Батьки SOS" Роман Бондаренко.

Мама дівчинки додає, що колір волосся ніяк не впливає на успішність її дитини. Анастасія бере активну участь у різноманітних шкільних заходах та займається волейболом.