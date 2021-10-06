Згодом стало відомо, що вона це зробила за наказом "голосів", які звучали в голові. У цей момент у помешканні перебувала маленька дитина.

Раніше Харків'янка підпалила квартиру матері: в помешканні була дитина

Намагався вгамувати чоловік

До поліції звернулася сестра жінки, яка поводилася агресивно. Коли патрульні прибули, помітили сильне задимлення на 8 поверсі багатоповерхівки.

У помешканні також перебував чоловік гармидерниці, який намагався її вгамувати. За словами правоохоронців, по всьому помешканні були розбиті й розкидані меблі, а також посуд. Окрім цього, помітили відкритий вогонь посеред кімнати.

Туди направили медиків, які госпіталізували жінку. Малюка забрала її сестра, яка зверталася до поліції. Чи траплялося в цій квартирі щось схоже раніше – невідомо.

Інший підпал нещодавно

22 вересня повідомили, що на Одещині 12-річний школяр підпалив храм Московського патріархату. Він зізнався правоохоронцям, що зробив це, щоб помститися сину священника.

Проте після цього виявилося, що хлопчик збрехав. Він сам розповів журналістам, що хотів вкрасти гроші, які там зберігають. Також зізнався, що раніше вже таке робив.