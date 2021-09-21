Накинувся та зґвалтував 8-річного: викрили жахливий злочин у Кривому розі

У Кривому Розі 20 вересня засудили чоловіка, який зґвалтував свого 8-річного пасинка. Це сталося ще у 2019 році, й відтоді 41-річного чоловіка намагалися притягнути до відповідальності.

На суді підозрюваний жодного разу не визнав свою провину. Проте правоохоронці зібрали достатньо доказів, щоб запроторити зловмисника до в'язниці.

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Залишились наодинці

За даними правоохоронців, це сталося на початку жовтня 2019 року. Чоловік жив у гуртожитку Металургійного району в Кривому Розі. У день злочину він зі співмешканкою та її подругою разом випивали спиртне. Коли жінки пішли, вітчим залишився з малюком на одинці.

У певний момент він накинувся на нього та зґвалтував. Також хлопчик зазнав легких тілесних ушкоджень. Хто саме повідомив правоохоронцям – невідомо. Проте вони почали розслідувати цей інцидент.

Яке вирішили покарати чоловіка

Чоловіка судили за статтею про зґвалтування малолітньої особи. Йому дали мінімальне покарання, яке можливе за неї – 10 років в‘язниці.

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