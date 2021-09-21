Накинувся та зґвалтував 8-річного: викрили жахливий злочин у Кривому розі
Джерело:"Перший криворізький"
У Кривому Розі 20 вересня засудили чоловіка, який зґвалтував свого 8-річного пасинка. Це сталося ще у 2019 році, й відтоді 41-річного чоловіка намагалися притягнути до відповідальності.
На суді підозрюваний жодного разу не визнав свою провину. Проте правоохоронці зібрали достатньо доказів, щоб запроторити зловмисника до в'язниці.
Зауважте За ґвалтування 10 дітей одеситу хочуть дати довічне ув'язнення
Залишились наодинці
За даними правоохоронців, це сталося на початку жовтня 2019 року. Чоловік жив у гуртожитку Металургійного району в Кривому Розі. У день злочину він зі співмешканкою та її подругою разом випивали спиртне. Коли жінки пішли, вітчим залишився з малюком на одинці.
У певний момент він накинувся на нього та зґвалтував. Також хлопчик зазнав легких тілесних ушкоджень. Хто саме повідомив правоохоронцям – невідомо. Проте вони почали розслідувати цей інцидент.
Яке вирішили покарати чоловіка
Чоловіка судили за статтею про зґвалтування малолітньої особи. Йому дали мінімальне покарання, яке можливе за неї – 10 років в‘язниці.
Кілька гучних випадків педофілії
- 2 вересня повідомили, що до 6-річної дівчинки з Одеси підійшов чоловік, який заманив її іграшками в безлюдне місце. Там він скоїв розпусні дії та втік із місця злочину. Проте згодом підозрюваного таки змогли відшукати й затримати.
- Прокуратура Харкова 30 серпня направила до суду справу про домагання до 8-річної дівчинки. Мовилося про інцидент, який трапився ще в липні у воді біля місцевого пляжу.
- На Одещині 16 серпня оголосили підозру чоловікові, який нібито затягнув 7-річну дівчинку в закинуте приміщення та планував зґвалтувати. Він бив і різав дитину пляшкою, проте благання про допомогу почули перехожі.