Чи наклав на себе руки: смерть мера Кривого Рогу Павлова зняла камера спостереження

Правоохоронці вилучили відео з камер спостереження, встановлених на території будинку мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. За їхніми словами, на одному з записів можна побачити момент смерті чиновника.

Судячи з відео, яке мають правоохоронці, Павлов укоротив собі віку. Також на це вказують і деякі деталі з місця смерті мера Кривого Рогу. Зокрема, поруч із його тілом лежала мисливська рушниця. Самого загиблого виявили на веранді приватного будинку.

Актуально У МВС назвали 3 версії загибелі Павлова

Павлов вистрелив упритул

Як розповів один із правоохоронців, слідчі вже переглянули відео з камер спостереження. На кадрах можна побачити, як Костянтин Павлов ходить з рушницею і здійснює постріл упритул.

Цю інформацію підтверджує видання "Страна". Вони наводять цитату правоохоронця. За словами останнього, камери чітко зняли, "як загиблий мер ходить по дому з рушницею, приставляє собі її до серця, приміряючись, відставляє та знову приміряється".

Далі Павлов вставляє один патрон. Багато курить. З кимось переписується в телефоні. Потім вистрелив. Позадкував до виходу, впав,

– зазначає він.

Поліцейський додав, що на гачку також є сліди від пальця Павлова. Крім того, сусід почув постріл в 6:37 ранку. Експертиза показує, що смерть настала десь у цей самий час.

Загибель Костянтина Павлова: головне

Мера Кривого Рогу знайшли мертвим 15 серпня у селі Вільне на Дніпропетровщині.

Павлов був представником ОПЗЖ. Його соратники вважають, що це було вбивство.

За фактом смерті чиновника поліція відкрила кримінальне провадження про умисне вбивство.

Водночас правоохоронці розглядають 3 головні версії – самогубство, вбивство та необережне поводження зі зброєю.

Президент Володимир Зеленський заявив, що триматиме цю справу на особистому контролі. Вже 16 серпня він заслухає доповідь керівників правоохоронних органів. Ті мають оприлюднити перші результати розслідування.

Офіційно поліція поки не оприлюднює деталі щодо смерті Павлова. Інформацію обіцяють надати 16 серпня на брифінгу: почнеться о 10:00.

До теми Загибель мера Кривого Рогу Павлова: що про нього відомо