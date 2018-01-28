Наклав на себе руки бойовик із Росії, який штурмував Донецький аеропорт: фото
19:11, сьогодні 2347 Читать новость на русском
Помер, імовірно, скоїв самогубство, бойовик Віктор Іванов – член батальйону "Сомалі", підпорядкованого терористам "ДНР". Бойовик помер ще 2 січня, але про це стало відомо тільки сьогодні.
Відповідну інформацію опублікував блогер Necro Mancer.
За даними блогера, Іванов помер, швидше за все, не на Донбасі.
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Згідно з інформацією, розміщеною на сайті "Миротворець", 29-річний Іванов був родом із російського міста П’ятигорська. Бойовик брав участь у штурмі Донецького аеропорту та викраденні людей.
Джерело: 24 Канал
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