Наклав на себе руки син екс-депутата Держдуми Росії разом зі своєю дівчиною

У Балашисі Московської області наклали на себе руки 25-річні Роман Шингаркін та Олександра Соловйова: пара зістрибнула разом з 14 поверху і загинула. Перед стрибком молоді люди прикували себе один до одного кайданками і пов'язали на голови червоні стрічки.

Як повідомляє Telegram-канал Mash.

Зазначимо, що загиблий хлопець був сином колишнього депутата Держдуми Росії Максима Шингаркін. У березні 2018 року Роман став відомий через свою участь в акції проти корупції на Пушкінській площі Москви, коли заліз на ліхтарний стовп.

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Роман Шингаркін брав участь у протестах проти корупції в Росії

Щодо загиблої дівчини, то Олександра Соловйова закінчила перший курс медичного інституту, її матір працює помічником кухаря.

Згідно з повідомленням, пара готувалась до самогубства кілька тижнів. Напередодні молоді люди перелізли з балкона, на стінах якого залишили любовні послання.



Послання Шингаркіна і Соловйової

Роман Шингаркін залишив передсмертну записку на своїй сторінці в соцмережі "ВКонтакте".

Якщо ви читаєте це, то я вже мертвий. Сподіваюся, що мертвий. Не треба нікого карати, винні тільки ми. Ми самі судді. Просто сумна людина з мене вийшла,

– мовиться у передсмертній записці сина екс-депутата.

Також відомо, що увечері 17 серпня матір Соловйової відпустила доньку на концерт гурту "Аукціон" і періодично телефонувала дівчині до самого ранку. Жінка стверджує, що Олександра не думала про самогубство. Проте, судячи з записів дівчини в соціальній мережі, вона таки планувала накласти на себе руки.

З минулої осені я почала дуже жорстоко битися всередині і нарешті, через багато років, вирішила остаточно піти. Я знала, що це колись станеться,

– мовиться в одному з дописів Соловйової.

Напередодні смерті вона поділилася своїми планами з подругою Лізою.

"Дівчатка разом йшли з концерту "Аукціону". Дорогою Саша подарувала Лізі дві книги і попросила відкрити їх тільки наступного дня. Ліза не витримала, в книзі була прощальна записка. Подруга спробувала відрадити Сашу, та начебто пообіцяла цього не робити, але вранці написала, що все залишилося в силі", – мовиться у повідомленні Telegram-каналу Mash.

Подруга Олександри спробувала попередити поліцію і матір дівчини, але було пізно.



Подруга Соловйової не встигла врятувати дівчину від самогубства