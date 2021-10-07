У мережі виклали відео з квартири молодої пари, де видно страшенний безлад. Про горе-сусідів розповіли 5 жовтня.

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"Чудовий" сусід

Мешканка будинку розповідає, що її сусіди віднедавна продали кімнату у своїй квартирі молодій парі. З того часу почалися суцільні жахи. Нові сусіди підбирають тварин на вулиці, приносять їх додому й знущаються з них. До того ж ночами молода пара б'є по дверях і стінах.

Одного дня сусіди пішли з квартири й забули зачинити квартиру. Жінка каже, що вони знову пішли "за новою партією сміття, який збирають в кімнату". Потерпіла вирішила зайти до житла і зняти все, що там відбувається.

На записі видно, що у квартирі жахливий безлад й купа сміття. Очевидно, що там прибирали дуже давно. Ймовірно, звідти ще й доноситься сморід. Жінка вирішила викласти відео в мережі, щоб інцидент набув більшого розголосу.

Молода пара накопичує сміття у квартирі й знущається з тварин: відео