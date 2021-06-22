До бізнесу поза законом вдались громадяни Туреччини та Молдови. Героїн вони перевозили з Ірану до Євросоюзу – через Україну та в тому числі окупований Крим.

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Наркотики ховали у муляжі будматеріалів

Для цього створили фіктивні фірми, які начебто займались вантажними транспортуваннями будматеріалів. Наркотики ховали у муляжах: наприклад, – порожнистій цеглі.

У Молдові наркоділки організували склад, де наркотики фасували, а згодом відправляли звідти їх до ЄС.

Поліція вилучила 250 кілограмів героїну

Після того, як "товар" пройшов через територію України до Молдови, поліція вилучила 1092 брикети з героїном. А це 250 кілограмів наркотиків, які на чорному ринку могли продати за 10 мільйонів євро.

Важливо! Наразі затримали 7 членів угруповання. Їм повідомили про підозри та обрали запобіжні заходи – відповідно до законодавства Молдови.

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Українські правоохоронці теж готують повідомлення про підозру

Зазначимо, що українські правоохоронні органи теж готують повідомлення про підозру у незаконному перевезенні, збуті та контрабанді наркотичних засобів.

Дивіться фото зі спецоперації: