До бізнесу поза законом вдались громадяни Туреччини та Молдови. Героїн вони перевозили з Ірану до Євросоюзу – через Україну та в тому числі окупований Крим.
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Наркотики ховали у муляжі будматеріалів
Для цього створили фіктивні фірми, які начебто займались вантажними транспортуваннями будматеріалів. Наркотики ховали у муляжах: наприклад, – порожнистій цеглі.
У Молдові наркоділки організували склад, де наркотики фасували, а згодом відправляли звідти їх до ЄС.
Поліція вилучила 250 кілограмів героїну
Після того, як "товар" пройшов через територію України до Молдови, поліція вилучила 1092 брикети з героїном. А це 250 кілограмів наркотиків, які на чорному ринку могли продати за 10 мільйонів євро.
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Українські правоохоронці теж готують повідомлення про підозру
Зазначимо, що українські правоохоронні органи теж готують повідомлення про підозру у незаконному перевезенні, збуті та контрабанді наркотичних засобів.
Дивіться фото зі спецоперації: