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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Налагодила "прискорену" видачу паспортів за 800 гривень: чиновницю ДМС впіймали на хабарі

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Чиновницю ДМС затримали на хабарі
Чиновницю ДМС затримали на хабарі / Прес-служба СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили корупційну схему, яку разом з підлеглими організувала чиновниця Державної міграційної служби.

За "таксу" у розмірі 800 гривень вона обіцяла людям посприяти швидшій видачі закордонних біометричних паспортів.

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Оперативники з'ясували, що для пришвидшення оформлення документів чиновниця щомісяця надсилала до державного підприємства листи зі списками в середньому 100 осіб.

Крім офіційних платежів, ці люди сплачували їй 800 гривень "за допомогу".

Обох фігурантів цієї справи затримали співробітники СБУ після отримання чергового хабара.

Вирішується питання щодо оголошення чиновникам про підозру в скоєнні злочину.

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Теги: Новини України СБУ Хабар Корупція
Джерело: 24 Канал
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