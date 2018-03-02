Налагодила "прискорену" видачу паспортів за 800 гривень: чиновницю ДМС впіймали на хабарі

Співробітники Служби безпеки України викрили корупційну схему, яку разом з підлеглими організувала чиновниця Державної міграційної служби.

За "таксу" у розмірі 800 гривень вона обіцяла людям посприяти швидшій видачі закордонних біометричних паспортів.

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Оперативники з'ясували, що для пришвидшення оформлення документів чиновниця щомісяця надсилала до державного підприємства листи зі списками в середньому 100 осіб.

Крім офіційних платежів, ці люди сплачували їй 800 гривень "за допомогу".

Обох фігурантів цієї справи затримали співробітники СБУ після отримання чергового хабара.

Вирішується питання щодо оголошення чиновникам про підозру в скоєнні злочину.

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