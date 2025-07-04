У відповідь правоохоронці відкрили вогонь. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про напад на працівників ДПС у Нальчику

Російські пропагандисти писали, що ввечері 4 липня у Нальчику, що в Кабардино-Балкарській Республіці, невідомі на вулиці Леніна напали з ножем на співробітників ДПС. За попередніми даними, одного поліцейського було поранено.

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Телеграм-канали писали, що нападників було двоє. Один із них був убитий вогнем у відповідь, другий втік.

Згодом пропагандисти написали, що другого чоловіка також затримали. Він підняв руки вгору, і його скрутили, поклавши на землю.

Поліцейські наздогнали другого нападника у Нальчику: дивіться відео

Очевидці також розповіли, що стрілянина в Нальчику почалася зі звичайної перевірки – даішники зупинили автомобіль, звідки раптово виліз чоловік і накинувся на них із ножем, поранивши інспектора. Повз проїжджав патруль правоохоронці, поліцейські вискочили та відкрили вогонь.

Пропагандисти також зазначають, що потерпілий під час нападу на наряд ДПС у Нальчику перебуває у тяжкому стані. Наразі всі обставини цього інциденту ще з'ясовують.

Стрілянина у Нальчику: дивіться відео

Наразі причетність затриманого чоловіка до нападу ще з'ясовують. Також невідомо, чи було всього нападників двоє або ж більше, попередньо вони належали до "однієї з терористичних організацій", однак до якої – невідомо.