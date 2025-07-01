У російському Нальчику стався напад на працівників ДПС: була стрілянина, є поранений
- У Нальчику, Росія, невідомі напали на працівників ДПС, поранивши одного поліцейського.
- Один із нападників був убитий у відповідь, другий затриманий, обставини інциденту з'ясовуються.
У місті Нальчик, що в Росії 4 липня стався інцидент. Там невідомі з ножем напали на працівників Дорожньо-патрульної служби, є поранений поліцейський.
У відповідь правоохоронці відкрили вогонь. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що відомо про напад на працівників ДПС у Нальчику
Російські пропагандисти писали, що ввечері 4 липня у Нальчику, що в Кабардино-Балкарській Республіці, невідомі на вулиці Леніна напали з ножем на співробітників ДПС. За попередніми даними, одного поліцейського було поранено.
У Нальчику стався напад на працівників Дорожньо-патрульної служби: дивіться відео
Телеграм-канали писали, що нападників було двоє. Один із них був убитий вогнем у відповідь, другий втік.
Згодом пропагандисти написали, що другого чоловіка також затримали. Він підняв руки вгору, і його скрутили, поклавши на землю.
Поліцейські наздогнали другого нападника у Нальчику: дивіться відео
Очевидці також розповіли, що стрілянина в Нальчику почалася зі звичайної перевірки – даішники зупинили автомобіль, звідки раптово виліз чоловік і накинувся на них із ножем, поранивши інспектора. Повз проїжджав патруль правоохоронці, поліцейські вискочили та відкрили вогонь.
Пропагандисти також зазначають, що потерпілий під час нападу на наряд ДПС у Нальчику перебуває у тяжкому стані. Наразі всі обставини цього інциденту ще з'ясовують.
Стрілянина у Нальчику: дивіться відео
Наразі причетність затриманого чоловіка до нападу ще з'ясовують. Також невідомо, чи було всього нападників двоє або ж більше, попередньо вони належали до "однієї з терористичних організацій", однак до якої – невідомо.