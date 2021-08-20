Зловмисників було 4 – пасажири та водій. Всі вони вийшли з автомобіля Opel і влаштували побиття.

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Били руками та ногами

На відео видно, що 2 чоловіків переходили дорогу з досить жвавим рухом. Вони тримали в руках мішки та пакети.

Інцидент трапився, коли потерпілі перейшли всі смуги руху, крім одної. Там зупинився автомобіль і кривдники на них налетіли.

Зловмисники били пішоходів руками та ногами. Потім один із них навіть впав, коли вкотре бив потерпілого ногою.

Загалом це тривало приблизно хвилину. Потім зловмисники відтягнули потерпілих з дороги, сіли в автомобіль і поїхали.

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