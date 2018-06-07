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Наліт на язиці: що це означає і як з ним боротись

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Наліт на язиці
Наліт на язиці / knigamedika.in.ua

Наліт на язиці може бути причиною деяких захворювань, що розвиваються в організмі людини.

Про це повідомили дослідники з Кембриджського університету, передає Lifehacker. Зі слів науковців, наліт не шкідливий і ніякої небезпеки не несе, але може посилювати неприємний запах з рота та сигналізувати про захворювання організму.

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Чорний наліт на язиці

Чорний, сірий або темно-коричневий наліт на язиці іноді ще й створює ілюзію "волохатого" шару на язиці. Іноді можна відчути зміни смаку в роті або неприємний запах.

Таке явище стається через омертвілі клітини епітелію, які скупчилися на смакових сосочках і були атаковані бактеріями. Таке явище, проходить самостійно, якщо чистити зуби і язик двічі вдень.

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Білий наліт на язиці

Білий наліт біля кореня язика з'являється тоді, коли у ротовій порожнині активно розмножуються бактерії чи грибки, а їхні омертвілі клітини злипаються і застрягають між смаковими сосочками. Такого нальоту стає більше, коли людина захворіла на інфекцію верхніх дихальних шляхів, молочницю чи має постійно запалені мигдалини. Проходить після лікування захворювання.

Жовтий наліт

Якщо разом з язиком пожовтіли і білки очей або шкіра – це може сигналізувати про ураження печінки (жовтуха). Треба негайно йти до лікаря.

Що робити з нальотом на  язиці?

Потрібно пити багато рідини, адже це може бути однією з причин появи нальоту. Кидайте курити та намагайтеся їсти щось тверде і соковите (яблука, сиру моркву).

Також намагайтесь дихати через ніс, а не через рот.

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Теги: Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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