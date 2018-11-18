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      "Налив мені віскі": Мей зворушливо розповіла про роль чоловіка під час переговорів щодо Brexit

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      Тереза Мей
      Тереза Мей / Фото з відкритих джерел

      Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей в одному з інтерв'ю поділилась своїми переживаннями про останні дні перед схваленням проекту угоди про вихід з ЄС.

      Вона зазначила, що цей час був дуже складним, повідомляє Daily Mail.

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      Прем'єр-міністр розповіла, що її чоловік Філіп, з яким вона у шлюбі вже 38 років, допоміг подолати всі труднощі переговорного процесу щодо Brexit. За її словами, чоловік завжди підтримував її позицію щодо цього питання.

      Він – моя скеля. Дуже важливо мати когось, хто підтримує тебе, не втягнутий в тонкощі політики, але дарує людську підтримку,
      – сказала Мей.

      Мей додала, що після п’ятигодинного засідання уряду, на якому був затверджений проект угоди про вихід з ЄС, на прем’єрку в її офісі чекав чоловік.
       
      Тереза Мей та чоловік
      Тереза Мей та її чоловік Філіп

      "Це була досить важка пара днів. Коли я прийшла до квартири пізно в середу, приблизно об 11 вечора, перше, що зробив Філіп, – це налив мені віскі, валлійського віскі Penderyn. Хоча скотч я також п’ю" – поділилась Мей.

      Нагадаємо, 15 листопада уряд Великої Британії схвалив проект угоди про умови виходу зі складу Європейського Союзу. Такий крок посадовці зробили після п’ятигодинного засідання.

      Теги: Великобританія Новини політики Тереза Мей Brexit
      Джерело: 24 Канал
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