"Налив мені віскі": Мей зворушливо розповіла про роль чоловіка під час переговорів щодо Brexit
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей в одному з інтерв'ю поділилась своїми переживаннями про останні дні перед схваленням проекту угоди про вихід з ЄС.
Вона зазначила, що цей час був дуже складним, повідомляє Daily Mail.
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Прем'єр-міністр розповіла, що її чоловік Філіп, з яким вона у шлюбі вже 38 років, допоміг подолати всі труднощі переговорного процесу щодо Brexit. За її словами, чоловік завжди підтримував її позицію щодо цього питання.
Він – моя скеля. Дуже важливо мати когось, хто підтримує тебе, не втягнутий в тонкощі політики, але дарує людську підтримку,
– сказала Мей.
Тереза Мей та її чоловік Філіп
"Це була досить важка пара днів. Коли я прийшла до квартири пізно в середу, приблизно об 11 вечора, перше, що зробив Філіп, – це налив мені віскі, валлійського віскі Penderyn. Хоча скотч я також п’ю" – поділилась Мей.
Нагадаємо, 15 листопада уряд Великої Британії схвалив проект угоди про умови виходу зі складу Європейського Союзу. Такий крок посадовці зробили після п’ятигодинного засідання.