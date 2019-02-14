Наливайченко схвалює "Азовський пакет санкцій" і пропонує ввести 7-ричні санкції з боку України

За п’ять років війни ця влада так і не спромоглася створити єдиний реєстр втрат і подати колективний позов до Росії на відшкодування збитків.

Так вважає кандидат у президенти, лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

Він привітав новий "азовський пакет" санкцій, що вже внесено до сенату США, але зауважив, що Україна не захищає власні національні інтереси.

Я і наша політична сила підтримуємо посилення міжнародного санкційного тиску на РФ та вважаємо, що санкції мають бути доповнені багатомільярдними позовами про компенсацію економічних збитків внаслідок російської агресії,

– наголосив він.

Наливайченко нагадав, що Верховна Рада вже рік, як ухвалила закон "Про деокупацію", а збитки від дій агресора ні на суші, ні на морі в самій Україні так ніхто і не підрахував.

"Де підраховані збитки у банківській сфері, де розрахунки за втрачені кораблі, окуповані землі? Яку суму збитків РФ має відшкодувати переселенцям за усі їхні втрати? Процес стягнення збитків з окупантів має розпочатися у міжнародних судах паралельно із санкціями Заходу. І розпочатися невідкладно!", – підкреслив Валентин Наливайченко.

Нагадаємо, у Сенат США внесли законопроект про нові санкції проти РФ через напад на українські судна у Азовському та Чорному морях. Брюссель і Вашингтон планують скоординувати свої дії для того, щоб посилити тиск на Росію.