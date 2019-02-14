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      Наливайченко схвалює "Азовський пакет санкцій" і пропонує ввести 7-ричні санкції з боку України

      41 Читать новость на русском
      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / spravedlyvist.com.ua

      За п’ять років війни ця влада так і не спромоглася створити єдиний реєстр втрат і подати колективний позов до Росії на відшкодування збитків.

      Так вважає кандидат у президенти, лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

      Він привітав новий "азовський пакет" санкцій, що вже внесено до сенату США, але зауважив, що Україна не захищає власні національні інтереси.

      Я і наша політична сила підтримуємо посилення міжнародного санкційного тиску на РФ та вважаємо, що санкції мають бути доповнені багатомільярдними позовами про компенсацію економічних збитків внаслідок російської агресії,
      наголосив він.

      Наливайченко нагадав, що Верховна Рада вже рік, як ухвалила закон "Про деокупацію", а збитки від дій агресора ні на суші, ні на морі в самій Україні так ніхто і не підрахував.
      "Де підраховані збитки у банківській сфері, де розрахунки за втрачені кораблі, окуповані землі? Яку суму збитків РФ має відшкодувати переселенцям за усі їхні втрати? Процес стягнення збитків з окупантів має розпочатися у міжнародних судах паралельно із санкціями Заходу. І розпочатися невідкладно!", підкреслив Валентин Наливайченко.

      Нагадаємо, у Сенат США внесли законопроект про нові санкції проти РФ через напад на українські судна у Азовському та Чорному морях. Брюссель і Вашингтон планують скоординувати свої дії для того, щоб посилити тиск на Росію.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Валентин Наливайченко Санкції Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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