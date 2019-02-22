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      Наливайченко вимагає, щоб за виборами в Україні спостерігали моніторингові місії ЄС і НАТО

      58 Читать новость на русском
      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / ukranews.com

      Кандидат в президенти, лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко вимагає від влади негайно запросити в Україну спостережні місії ЄС та НАТО для моніторингу за перебігом запланованих на 31 березня ц.р. президентських виборів в Україні.

      Про це він заявив після зустрічі з представниками Канадської місії спостерігачів на виборах в Україні. Уряд Канади вже направив 50 довгострокових спостерігачів та готує ще 100 для роботи у день голосування.

      За словами Наливайченка, уже сьогодні влада намагається вплинути на волевиявлення українських громадян, готує масштабні фальсифікації.

      Тому жорсткий моніторинг виборів з боку Парламентської Асамблеї НАТО та ЄС, зокрема шляхом розгортання в Україні Місії спостереження за виборами – Elections Observation Mission (EOM) унеможливить зловживання і фальсифікації.

      Лідер "Справедливості" повідомив, що моніторинг виборів є узвичаєною практикою для ЄС і НАТО, але розгортаються вони на запрошення національних урядів. Він також нагадав, що місія ЄС працювала в Україні на виборах 1994 року.

      "Міжнародні партнери отримуватимуть від нас усі докази незаконних дій влади з перешкоджання вільним виборам та підкупу виборців", – наголосив Валентин Наливайченко.

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      Теги: Новини політики Валентин Наливайченко НАТО
      Джерело: 24 Канал
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