Нам вдалося зупинити відтік інженерів-хіміків за кордон, – директор ОПЗ Микола Синиця

Відновлення роботи Одеського припортового заводу в серпні 2019 року дало можливість зупинити відтік висококваліфікованих кадрів за кордон.

Про це заявив в.о. директора ОПЗ Микола Синиця в інтерв'ю Цензор.Нет.

"Завод відновив свою роботу в серпні 2019 року, після 16-місячного простою, і станом на сьогоднішній день виробив понад 550 тис. тонн карбаміду і більше 50 тис. тонн аміаку. Ми змогли відновити експорт, 95% продукції відправляється в країни Європи, Північної Америки, Азії та Африки. Головне – вдалося відновити робочі місця і зупинити відтік інженерів-хіміків, які затребувані в різних країнах – від Росії і Білорусі до Алжиру", – заявив Синиця.

За словами Синиці, з 1 квітня заробітна плата на ОПЗ виросла на 10%. Цього вдалося досягти за рахунок збільшення плати за переробку газу з боку чинного постачальника сировини.

"У березні ми прийняли рішення до кінця червня продовжити контракт з чинним постачальником давальницької сировини. При цьому чинним надавачем була збільшена плата за переробку сировини, що дозволить направити додаткові кошти на модернізацію підприємства і соціальні програми. На тлі кризи в країні на ОПЗ з 1 квітня були на 10% підвищені заробітні плати", – зазначив Синиця.

Відзначимо, за підсумками 2019 року Україна експортувала мінеральних добрив на $ 224,8 млн.