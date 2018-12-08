Нам допомагають Бог і Анатолій Ломаченко, – Усик про перемоги українських боксерів

Журналіст Talk Sport Майкл Бенсон розповів, що відповів абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик на питання журналістів: "Що перетворило українців в найкращих боксерів світу?".

24 Канал писав, що 10 листопада 2018 року Олександр Усик захистив титули у бою проти Тоні Белью. Усик є абсолютним чемпіон світу у першій важкій вазі. Він володіє титулами чемпіона за версіями WBA, WBC, WBO, IBF та The Ring.

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Бог допомагає нам... і Анатолій Ломаченко,

– коротко відповів Олександр Усик на запитання журналіста.

Нагадаємо, що в ніч з 8-го на 9 грудня відбудеться бій між чемпіоном світу в легкій вазі за версією WBA Василем Ломаченко (11-1, 9 КО) і чемпіоном світу за версією WBO в цій же вазі Хосе Педрасою (25-1, 12 КО).

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