Нам може просто не вистачити ресурсів, щоб захистити свої територіальні води, – Яременко

25 листопада вранці російський прикордонний корабель "Дон" пішов на таран українського буксира "Яни Капу".

Свій коментар щодо цього у прямому ефірі 24 каналу дав голова правління благодійного фонду "Майдан Закордонних Справ" Богдан Яременко.

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Він пояснив, що росіян тривожить той факт, що Україна після декількох місяців мовчання не лише робить заяви, але й почала діяти для захисту своїх інтересів.

Наша країна не тільки намагається привернути увагу світової спільноти до конфлікту, але й розширила свою військово-морську присутність в акваторії Азовського моря – у РФ шукають спосіб реагування на це,

– зазначив Яременко.

Він наголосив, що це має свої результати: зменшились демонстративні випадки затримання суден, що йдуть в українські порти, також ці випадки віддалилися від українських територіальних вод. Очевидно, що Росія намагається показати, що вона повністю контролює ситуацію й що Україна ніколи не зможе розраховувати на вільний прохід її суден в порти на Азовському морі.



Конфлікт в Азовському морі

"Це достатньо зрозумілі силові сигнали й продовження тої збройної агресії, яку РФ веде проти України на різних театрах військових дій", – додав Яременко.

Щодо важелів впливу на Росію – все залежить від обраної манери поведінки. У тих рішеннях, які прийняла РНБО наприкінці жовтня закладені такі елементи як повага до чинних угод про спільне використання Азовського моря. Це не дозволить нам надійно захистити берегову лінію та територіальні води. В нас може просто не вистачити ресурсів,

– прокоментував дипломат.

За словами Богдана, відповідно до міжнародного права Керчинська протока належить Україні.



Богдан Яременко

Він зазначив, що є певний набір правових та політичних догматів, від яких ми в жодному разі не можемо відходити й повинні наполягати на своєму.

Рада національної безпеки та оборони України вирішила, що країна буде дотримуватись угод про внутрішнє море з Росією. Судячи з усього, це продиктовано аргументами МЗС про те, що нам це допоможе у міжнародних судах. Це не зовсім переконливі аргументи, оскільки ми не зможемо захистити лінію державного кордону, якщо проголосимо її в односторонньому порядку,

– переконаний Яременко.

Голова "Майдану закордонних справ" припустив, що Україна могла б денонсувати цю угоду та оголосити Азовське море міжнародними водами, чітко провести 12-мильну зону й встановити лінію державного кордону. Та поки що Україна виконує рішення РНБО, які схвалені президентом, й ми спостерігаємо, що РФ продовжує вести "свою лінію" поведінки. Як далеко зайде ця ескалація – залежить великою мірою від росіян.

З останнього – поява Уповноваженого в питаннях Азовського моря не зупинить Росію й не зламає її волю чинити тиск на Україну. Нам потрібно розраховувати перш за все на себе й на свої ресурси. А також вибирати ту стратегію, яку ми зможемо реалізувати, а не просто видавати бажане за дійсне: що ми можемо, посилаючись на чинні угоди, добитися їх виконання.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя попри агресивні провокації російських прикордонників.