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      "Нам набридло бути пішаками і заручниками": чи закінчився рекордний в історії США шатдаун

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      Президент США Дональд Трамп нарешті пішов на поступки і дозволив відкласти розгляд питання про будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Компроміс із Конгресом дозволив на три тижні відновити роботу федерального уряду, що не працював рекордні в американській історії 35 днів.

      Наслідки шатдауну для країни та людей

      Аналітики вже підрахували, що за час шатдауну США втратили шість мільярдів доларів, що навіть більше, ніж Трамп просив на побудову стіни. Фахівці впевнені: угода республіканців і демократів може також позначитися на фінансових ринках США, а ВВП країни може впасти на 0,1%. Та прості американці не надто переймаються цифрами ВВП та збитками бюджету країни.

      Читайте також: Шатдаун у США: Трамп відновить роботу уряду на три тижні

      У п'ятницю, 25 січня, 800 тисяч держслужбовців США з радістю дізналися, що Білому дому таки вдалося домовитися з Конгресом і відновити роботу уряду. Тепер усі американські міністерства запрацювали, а держслужбовці, які 35 днів працювали безкоштовно – незабаром отримають зарплату. Та це не додало їм оптимізму.

      Ми раді, що отримаємо зарплату, проте переживаємо, що через три тижні можемо повернутися до попередньої ситуації. Набридло бути заручниками. Набридло бути пішаками у чиїйсь грі. Набридло не знати, що робити з нашими іпотечними кредитами і як годувати родини,
      – розповів працівник міжнародного аеропорту Сакраменто Джеймс Мадрок.

      Так звані "банки їжі" у США зазвичай відвідували малозабезпечені, а віднедавна почали приходити і заручники політичної ситуації в державі – федеральні працівники. Вони понад місяць були змушені перебувати на режимі жорсткої економії.

      Банк їжі
      Типовий "банк їжі" у США – до таких установ почали ходити навіть працівники уряду

      "Громадяни розгублені та засмучені. Шатдаун відчувається у всьому – від неможливості забрати сміття в наших національних парках до закриття зоопарків, до того, що не працюють диспетчери повітряного руху", – зазначив громадський активіст Джо Медісон.

      Шатдаун-2019: хроніка подій

      Перерва між шатдаунами чи вихід з кризи

      Наразі відомо, що діяльність центральних органів виконавчої влади буде відновлена до 15 лютого, Трамп і демократи вже погодили тритижневий бюджет. Президент навіть пообіцяв своїм "фантастичним" держслужбовцям компенсації. У першу чергу – інвалідам та одиноким батькам.

      Коли й чому почався минулий шатдаун? Про припинення роботи урядових установ було оголошено в США 22 грудня після того, як члени Республіканської і Демократичної партій не змогли домовитися про бюджет на 2019 рік. Демократи, які мають більшість в палаті представників Конгресу, відмовлялися виділяти 5,7 мільярда доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, на якій наполягав республіканець Дональд Трамп.

      Для того, щоб покласти край найдовшій в американській історії зупинки роботи уряду, Трампу довелося переступити через свої принципи. І піти на поступки у питанні будівництва стіни на кордоні з Мексикою, хоч будівництво стіни було серед його найголовніших передвиборчих обіцянок. Тож поступитися – може означати втрату шансів залишитися у Білому домі на другий термін. Не дивно, що Трамп наголосив у своєму Twitter: "Це у жодному разі не було поступкою".

      Якщо після 15 лютого демократи і республіканці не дійдуть згоди щодо проекту річного бюджету, то американський очільник знову відновить шатдаун або введе в країні надзвичайний стан. Це дозволить йому отримати фінансування прикордонної стіни в обхід Конгресу. Утім, демократи вже посилили риторику про припинення нелегальної імміграції і пообіцяли збільшити фінансування безпеки на кордоні. Тільки от проект стіни Трампа відкинули повністю.

      Теги: Дональд Трамп Шатдаун Новини США
      Джерело: 24 канал
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