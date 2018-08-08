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"Нам не потрібна лекція з історії України": стали відомі деталі слухання у справі Манафорта

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Суд у справі Манафорта
Суд у справі Манафорта / 24 канал

Про Україну останній тиждень активно згадують у США. Там відбувається розгляд справи політтехнолога Пола Манафорта, який консультував Віктора Януковича та інших політиків часів президента-втікача і заробив на цьому 60 мільйонів доларів. Третій день тривають допити свідка – бізнес-партнера Манафорта Ріка Гейтса. 8 серпня завершився перехресний допит.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондент "Голосу Америки" Тетяна Ворожко.

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За її словами, слідчі ФБР та юристи Міністерства юстиції, які займалися справою незаконного виведення грошей Януковича в липні 2014 року, зустрілись з Гейтсом і Манафортом. Гейтс засвідчив, що Манафорт сказав тоді: "ОК, ти можеш з ними розмовляти", – тож у цій розмові були розкриті усі карти.


"ОК, ти можеш з ними розмовляти", – Манафорт дозволив Гейтсу свідчити

Журналістка розповіла, що слідчі цікавилися рахунками на Кіпрі і грошима, які йшли з України на кіпрські рахунки. Гейтс сказав, що так просто було зручніше українським клієнтам. І додав, що "Опозиційний блок" недоплатив майже два з половиною мільйони доларів за надані послуги. Стосовно законності оплат, Манафорт, за словами Гейтса, попросив зустрітись з українським бізнесменом, імені якого не називається, щоб той надав гарантії законності надходження грошей з українських рахунків та легальності фірм, від яких ці кошти надходили. 


Суд сумнівається, чи можна довіряти свідченням Ріка Гейтса

І додала: багато говорили про те, чи можна довіряти Гейтсу. Захист каже, що той крав гроші і брехав, підробляв звіти про витрати, зраджував дружині, маючи п'ять коханок. А обвинувачення запевняє, що Гейтсу нема сенсу брехати, адже при співпраці зі слідством вирок буде м'яким, п'ять чи шість років ув'язнення, а якщо Гейтс обманюватиме – може отримати до 100 років позбавлення волі.

Слідчі перевіряють усі рахунки, тому поки інформація фрагментарна. Суддя ж часто зупиняє обвинувачів, коли ті надто заглиблюються в "українське питання". Мовляв, "нам не потрібна лекція з української історії", бо слід чітко визначити, де і як обвинувачений порушив закон,
підсумувала Тетяна Ворожко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що зі свідчень на суді проти Пола Манафорта пана Гейтса фінансового скандалу не вийде. Він заявляє, що Манафорт у 2014 році допомагав Порошенку на безоплатній основі.

Теги: Новини політики Новини США Пол Манафорт
Джерело: 24 канал
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