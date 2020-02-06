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      Нам не відповідають, тільки говорять, що все буде добре, – експолонений про обіцяні виплати

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      Сергій Усатюк / 24 канал

      Про повернення з полону та обіцяні виплати у вигляді 200 тисяч у відвертому інтерв'ю 24 каналу розповів ексбранець Кремля Сергій Усатюк, якого було звільнено 29 грудня під час останнього обміну.

      Що відомо про Сергія Усатюка

      Сергій Усатюк – хлопець із Дружківки, міста Донецької області. Як він сам розповів, до полону працював на заводі і в похоронному бюро, декілька разів хотів піти служити, але його не брали. "Але далі вийшло так, що познайомився з людьми, і мене відправили туди шпигувати", – сказав Усатюк. У 2017 році Сергій потрапив у полон.

      Повне інтерв'ю читайте тут: Я досі не можу наїстися і боюсь спілкуватися з людьми: відверта розповідь експолоненого (18+)

      Після звільнення чоловіка доправили у Феофанію, а потім у санаторія "Лісова поляна". Станом на 4 лютого 2020 року Сергія Усатюка вже виписали із санаторію і відправили додому у Дружківку, хоча експолонений, за його словами, мав бути у закладі ще до 8 лютого.

      Поки що хлопець не отримав обіцяних виплат від уряду і не має грошей на життя. У Дружківці його чекає хвора мати.

      Що розповідає Сергій про своє повернення

      "Після полону я не можу наїстися, я купую, я прошу грошей у незнайомої людини – і він мені допомагає. Так, правда, ось ці документи на виплату 100 тисяч – ми написали заяву. І все", – розповів ексбранець.

      Сергій пояснив, що зараз їм допомагають небайдужі люди, їм привозять продукти – і вони дуже вдячні.

      Але, по факту, на що ми будемо жити? У нас немає нічого. Ми тільки з полону. Як нам жити далі? Нам не відповідають, нам тільки говорять: ми вам допоможемо, все буде добре,
      – поділився переживаннями Усатюк. 

      Сергій зазначив, що наразі нічого щодо щодо виплати розміром у 100 тисяч гривень, яку обіцяв уряд, не говорять.

      Кажуть: "Подивимося, найближчим часом виплатимо". А до найближчого часу на що жити? За що нам знімати житло? Я можу піти працювати, але до зарплати, як мені жити? Мені ніде гроші брати,
      – сказав ексбранець.

      Що відомо про виплати експолоненимВ уряді пообіцяли, що шукатимуть роботу та житло у регіонах, де захочуть оселитися звільнені із полону. У найближчі тижні після повернення експолоненим обіцяли виплатити по 100 тисяч гривень допомоги. Останній обмін відбувся 29 грудня 2019 року. Наразі про виплати нічого не відомо.

      Ексбранець про момент повернення

      Також Сергій розповів, що коли вони тільки повернулися з полону, їх дуже добре і приємно зустріли.

      І приємно було від того, що ми вже на українській землі. Коли ДНРівський блокпост переїхали – ми всі раділи і сміялися. Військові нас зустрічали – спасибі їм, що підтримували нас психологічно. А коли ми прилетіли в Бориспіль, я радий, що нас зустрів президент.

      Він продовжив, що згодом їх повезли в Феофанію. Однак, за словами Сергія, їх там потримали, просто щоб показати, що "добре прийняли".

      Нам сказали одного разу: "А хто вас примушував туди їхати, хто вас примушував це робити?" Так, це моя ініціатива. Ти ж не будеш сидіти і дивитися, як твої брати помирають,
      – підсумував Усатюк.

      Відео: відверте інтерв'ю 24 каналу з експолоненим Сергієм Усатюком

      Якщо ви хочете допомогти Сергію Усатюку фінансово, ви можете це зробити за такими реквізитами:

      Ощадбанк, Усатюк Сергій Володимирович – 4790729902642792

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      Автор: Олексій Печій
      Теги: Новини України Україна – Росія Обмін полоненими Українці в полоні РФ
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