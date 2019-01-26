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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Нам ніхто не встановлюватиме термінів, – у Венесуелі різко відповіли на ультиматум країн ЄС

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      Засідання Ради безпеки ООН по "венесуельському питанню" 26 січня
      Засідання Ради безпеки ООН по "венесуельському питанню" 26 січня / Getty Images

      Під час термінового засідання Ради безпеки ООН глава Міністерства закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса заявив, що владі країни ніхто не вказуватиме, коли саме проводити вибори.

      Такий коментар став реакцією на ультиматум Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Іспанії та Франції Ніколасу Мадуро, згідно з яким впродовж восьми днів у Венесуелі мають оголосити президентські вибори. Якщо цього не станеться, то зазначені європейські країни визнають виконувачем обов'язків президента Хуана Гуайдо.

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      "Ніхто не може встановлювати терміни або говорити про те, бути виборам чи ні", – прокоментував Арреаса, передає DW.

      А от лідер опозиції, Хуан Гуайдо, який днями проголосив себе тимчасовим президентом країни, переконаний, що дострокові вибори президента у Венесуелі можуть відбутися протягом 6, а то й 9 місяців. Провести їх потрібно якомога швидше.

      Що відбувається у Венесуелі:

      Протести у Венесуелі: дивіться відео

       

      Теги: Новини політики Євросоюз Венесуела Протести ООН
      Джерело: 24 Канал
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