Нам ніхто не встановлюватиме термінів, – у Венесуелі різко відповіли на ультиматум країн ЄС
Під час термінового засідання Ради безпеки ООН глава Міністерства закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса заявив, що владі країни ніхто не вказуватиме, коли саме проводити вибори.
Такий коментар став реакцією на ультиматум Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Іспанії та Франції Ніколасу Мадуро, згідно з яким впродовж восьми днів у Венесуелі мають оголосити президентські вибори. Якщо цього не станеться, то зазначені європейські країни визнають виконувачем обов'язків президента Хуана Гуайдо.
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"Ніхто не може встановлювати терміни або говорити про те, бути виборам чи ні", – прокоментував Арреаса, передає DW.
А от лідер опозиції, Хуан Гуайдо, який днями проголосив себе тимчасовим президентом країни, переконаний, що дострокові вибори президента у Венесуелі можуть відбутися протягом 6, а то й 9 місяців. Провести їх потрібно якомога швидше.
Що відбувається у Венесуелі:
- 23 січня протестувальники вийшли на багатотисячний мітинг із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро, який правив країною останні 5 років та оголосив про свою перемогу на чергових виборах у 2018 році.
- Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни. Одразу після цього президент США Дональд Трамп заявив, що визнає лідера опозиції Венесуели "тимчасовим президентом". Свою підтримку опозиційному лідеру також висловили Канада, Бразилія, Парагвай, Колумбія, Перу, Чилі, Україна, Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Іспанія і Франція.
- На бік Мадуро став очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко. Стало також відомо, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", аби охороняти диктатора від протестувальників (цю інформацію 24 каналу підтвердили в українських правоохоронних органах). У Росії все заперечують.
- В ході протестів та сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 26 людей. Також відомо, що затримали близько 500 активістів.
Протести у Венесуелі: дивіться відео