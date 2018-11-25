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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Нам потрібна допомога": оприлюднені переговори військових моряків в Азовському морі

      2079 Читать новость на русском
      Конфлікт в Азовському морі
      Конфлікт в Азовському морі / скрін із відео

      У мережі з'явились записи, на яких чути перемовини українських та російських військових в Азовському морі. Зокрема, на записах можна розібрати, як росіяни заявляють про те, що збираються застосувати зброю та вимагають в українців вийти на палубу із піднятими руками.

      Також на записах чути, як, імовірно, українські моряки просять про допомогу, називають свої координати та повідомляють про поранених. Відповідний запис розмістив InfoResist.

      Читайте також: Агресія в Азовському морі: у ЄС відреагували на захоплення Росією українських кораблів

      Дайте допомогу, потребуємо допомоги, у нас поранені,
      – повідомляє український радист на записі.

      Своєю чергою, російські військові у наказовій формі вимагають від українських моряків увімкнути світло на палубі та вийти з піднятими руками.

      Запис переговорів українських та російських військових в Азовському морі:

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії Збройні Сили України Зброя
      Джерело: 24 Канал
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