"Нам потрібна допомога": оприлюднені переговори військових моряків в Азовському морі

У мережі з'явились записи, на яких чути перемовини українських та російських військових в Азовському морі. Зокрема, на записах можна розібрати, як росіяни заявляють про те, що збираються застосувати зброю та вимагають в українців вийти на палубу із піднятими руками.

Також на записах чути, як, імовірно, українські моряки просять про допомогу, називають свої координати та повідомляють про поранених. Відповідний запис розмістив InfoResist.

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Дайте допомогу, потребуємо допомоги, у нас поранені,

– повідомляє український радист на записі.

Своєю чергою, російські військові у наказовій формі вимагають від українських моряків увімкнути світло на палубі та вийти з піднятими руками.

Запис переговорів українських та російських військових в Азовському морі:

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.